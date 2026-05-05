Cây cầu cuối cùng nối mạch cao tốc Bắc - Nam qua TPHCM sắp hợp long

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam (SEPMU), cho biết, hạng mục cầu Phước Khánh (cao tốc Bến Lức - Long Thành) sẽ hợp long vào cuối tháng 6.

Quá trình khớp nối các nhịp cầu sẽ diễn ra theo 3 mốc thời gian. Cuối tháng 5, nhà thầu sẽ khớp nối nhịp cầu chính với cầu dẫn phía Đồng Nai; đầu tháng 6, nhà thầu khớp nối nhịp cầu chính với cầu dẫn phía TPHCM.

Đến cuối tháng 6, hai nhịp cầu chính sẽ được nối với nhau, chính thức hợp long cây cầu có tĩnh không cao hàng đầu Việt Nam (55m).

Hai điểm chờ hợp long của cầu Phước Khánh (Ảnh: H.V.).

Theo báo cáo của Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cầu Phước Khánh (gói thầu J3-1) sẽ là hạng mục cuối cùng được hoàn thiện trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (dự kiến vào tháng 7).

Hiện, nhà thầu đã lắp đặt xong bó cáp thứ 13/14 ở trụ P16 và lắp xong bó cáp thứ 12/14 ở trụ P15 của nhịp chính. Các hạng mục còn lại của phần cầu dẫn đang tiếp tục được thi công.

Thời điểm hoàn thành cầu Phước Khánh cũng chính là dấu mốc nối thông trục đường cao tốc Bắc - Nam đi qua siêu đô thị TPHCM.

Cầu Phước Khánh là nút thắt cuối cùng trên trục cao tốc Bắc - Nam qua TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo thiết kế hướng tuyến, tài xế muốn đi xuyên qua TPHCM bằng đường cao tốc sẽ theo lộ trình cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, rẽ tại nút giao Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó rẽ tiếp tại nút giao Tân Hiệp để vào cao tốc Bến Lức - Long Thành và đi về các tỉnh Tây Nam Bộ.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, do cao tốc Bến Lức - Long Thành chậm hoàn thiện (chậm nhất là hạng mục cầu Phước Khánh), dòng xe Bắc - Nam qua TPHCM vẫn phải đi vào nội đô, qua Vành đai 2 (Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh), khiến tuyến đường này kẹt xe triền miên.

Công trường cầu Phước Khánh vào thời điểm Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Vừa qua, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến nút giao quốc lộ 56) đã được đưa vào khai thác. Hạng mục nút giao quốc lộ 51 cũng đã được tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào 30/6.

Như vậy, cầu Phước Khánh là nút thắt cuối cùng để thông trục cao tốc Bắc - Nam qua TPHCM. Hiện, 25km cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thiện, nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do phụ thuộc vào tiến độ cây cầu này.