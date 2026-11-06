Theo ghi nhận, khoảng 6h45 cùng ngày, hiện tượng cầu vồng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Tại một số địa phương như phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa), người dân có thể quan sát rõ hiện tượng này.

Đáng chú ý, đến hơn 7h10, một vệt cầu vồng thứ hai xuất hiện song song với vệt thứ nhất. Cầu vồng thứ hai có màu sắc nhạt hơn, tạo thành hai dải màu nổi bật trên bầu trời. Hiện tượng hiếm gặp này khiến nhiều người đi đường bất ngờ, thích thú.

Hiện tượng cầu vồng đôi xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Cầu vồng thỉnh thoảng mới xuất hiện nên không phải lúc nào cũng có cơ hội được ngắm nhìn. Hôm nay, tôi rất vui khi được tận mắt chứng kiến hai vệt cầu vồng cùng xuất hiện trên bầu trời”, chị Nguyễn Hạnh, người dân phường Sầm Sơn chia sẻ.

Đến 7h30 cùng ngày, cả hai vệt cầu vồng mờ dần và biến mất.

Bà Đỗ Thị Thi, dự báo viên Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, cho biết cầu vồng là hiện tượng quang học xảy ra khi ánh sáng mặt trời bị khúc xạ, phản xạ và tán sắc qua các giọt nước trong khí quyển. Hiện tượng này thường xuất hiện sau những cơn mưa khi có ánh nắng.

Hai vệt cầu vồng xuất hiện trên bầu trời Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo bà Thi, việc xuất hiện cùng lúc hai vệt cầu vồng (cầu vồng đôi) là hiện tượng ít gặp và đòi hỏi những điều kiện khí quyển khắt khe, xảy ra khi ánh sáng bị phản xạ kép hai lần liên tiếp bên trong những giọt mưa có kích thước đủ lớn, tròn đều và mật độ phân bố đồng nhất.

Bà Thi cho hay hai vệt cầu vồng thường có độ sáng chênh lệch rõ rệt, đồng thời trật tự màu sắc cũng đảo ngược nhau.

"Cầu vồng chính ở phía dưới có màu sắc đậm, rực rỡ hơn, với dải màu đỏ nằm ở phía ngoài và màu tím ở phía trong. Ngược lại, cầu vồng phụ ở phía trên thường mờ nhạt hơn do ánh sáng bị suy giảm sau lần phản xạ thứ hai bên trong giọt nước. Trật tự màu sắc của vệt cầu vồng này cũng đảo ngược, với màu tím nằm ở phía ngoài và màu đỏ nằm ở phía trong", bà Thi nói.