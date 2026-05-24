Cầu tạm duy nhất nối Đồng Xoài với Biên Hòa qua sông Mã Đà

Sông Mã Đà, ranh giới tự nhiên giữa Đồng Nai và Bình Phước cũ, từng được nối liền bởi cầu Mã Đà. Cây cầu này đã sụp đổ trong thời chiến.

Sau nhiều thập kỷ, chính quyền địa phương đang quyết tâm khôi phục trục giao thông huyết mạch này bằng việc khởi công xây dựng cầu Mã Đà mới.

Trước khi hợp nhất, tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ có 160km đường biên giới chung nhưng gần như không có tuyến đường kết nối trực tiếp, ngoại trừ cầu Mã Đà.

Một cây cầu tạm đã được đơn vị thi công lắp đặt để phục vụ việc di chuyển của xe công trường qua sông Mã Đà. Kể từ khi có cầu tạm này, người dân hai bờ đã có thể qua lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giao thương.

Hiện tại, người dân hai địa phương vẫn phải phụ thuộc vào một cây cầu tạm, mới được thiết lập vài tháng gần đây. Cách cầu tạm vài mét là phế tích của cầu Mã Đà cũ đã sụp đổ.

Suốt hàng thập kỷ qua, trụ cầu Mã Đà cũ chỉ còn là một phế tích nằm im lìm giữa lòng sông. Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước cũ đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ cho khôi phục cầu Mã Đà nhằm tạo tuyến đường kết nối từ trung tâm Đồng Xoài đến Vành đai 4 TPHCM và sân bay Long Thành.

Dự án cầu Mã Đà mới đã được TP Đồng Nai động thổ vào ngày 19/8/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 133 tỷ đồng. Cây cầu mới sẽ dài hơn 210m, quy mô 4 làn xe.

Tại công trường, các công nhân đang tích cực thi công.

Cầu Mã Đà mới sẽ có tổng cộng 4 trụ và 2 mố (5 nhịp). Trong vòng 2 tháng tới, nhà thầu dự kiến sẽ hoàn thành việc khoan cọc để xây dựng các mố trụ.

Một đầu cầu sẽ kết nối với đường ĐT 753 dẫn về trung tâm Đồng Xoài. Đầu còn lại sẽ kết nối vào đường 322, nơi dự kiến triển khai dự án cầu cạn dài tới 13km xuyên qua rừng Mã Đà, nối về Vành đai 4 TPHCM. Trong ảnh là đầu cầu phía đường ĐT 753.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/4, HĐND Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TPHCM với tổng mức đầu tư 28.800 tỷ đồng (bao gồm cả đoạn 13km cầu cạn). Trong ảnh, các công nhân đang tiến hành khoan thăm dò địa chất để chuẩn bị thi công cầu cạn xuyên rừng Mã Đà.