Cầu quan trọng ở trung tâm Nha Trang bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép

Ngày 20/4, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã giao đơn vị này tổ chức khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên cầu Trần Phú.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, các hư hỏng ở cầu Trần Phú bắt đầu xuất hiện sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025. Mặt dưới dầm cầu bị bong tróc lớp bê tông, lộ cốt thép; mố cầu xuất hiện tình trạng hở hàm ếch.

Cầu Trần Phú nối 2 phường Bắc Nha Trang và phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Theo quyết định đã được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, việc sửa chữa tập trung xử lý các hư hỏng tại mố 1 và kết cấu của cầu Trần Phú.

Để khắc phục, các đơn vị thi công sẽ bơm bê tông, cát lấp các khoang bị xói, hở; khoan lỗ bơm vữa nhằm lấp đầy các khoảng rỗng trong kết cấu. Những vị trí bê tông bong tróc tại dầm và trụ cầu sẽ được sửa chữa, bổ sung lớp bảo vệ cốt thép bằng vật liệu chống ăn mòn, hạn chế tác động của nước biển.

Các vết nứt ở trụ, dầm cầu Trần Phú (Ảnh: Công Thi).

Tổng kinh phí thực hiện là hơn 12 tỷ đồng, bao gồm sửa chữa cầu Trần Phú và một số vị trí hư hỏng trên đường Phạm Văn Đồng, cầu Văn Đăng tại tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, tháng 11/2025, cầu Trần Phú xảy ra sự cố xói lở, hư hỏng tứ nón tại mố phía Bắc. Sau đó, cơ quan chức năng đã cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu để phục vụ công tác khắc phục.

Nhiều vị trí trên cầu Trần Phú bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép hoen gỉ (Ảnh: Công Thi).

Cầu Trần Phú được khởi công năm 1999, hoàn thành năm 2002, dài gần 460m, rộng 22m, gồm 4 làn xe. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đường Trần Phú (phường Nha Trang) với đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).