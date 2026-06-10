Cầu nối Đắk Lắk với tỉnh lớn nhất Việt Nam dang dở suốt 27 năm

Tháng 12/1998, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án thi công cầu treo Quảng Phú bắc qua sông Krông Nô, giao Sở Giao thông vận tải cũ, nay là Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Cầu được phê duyệt thiết kế kỹ thuật kết cấu nhịp cầu treo dây văng với chiều rộng mặt cầu 4,4m và dài 140m.

Quá trình triển khai xây dựng, cầu Quảng Phú đã phải 3 lần tạm dừng thi công do liên quan đến các dự án thủy điện. Năm 2004, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định dừng triển khai thi công cầu Quảng Phú, do tỉnh Đắk Nông cũ (nay là Lâm Đồng) được thành lập, tách ra từ tỉnh Đắk Lắk. Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk cũ được giao nhiệm vụ kiểm kê, nghiệm thu khối lượng đã thi công, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Thời điểm này, công trình cầu Quảng Phú đã xây dựng được 2 mố cầu, 4 trụ cầu, 4 dầm nhịp 18m. Tổng giá trị hoàn thành và được phê duyệt quyết toán khoảng 6,4 tỷ đồng.

Do vị trí cầu nằm gần khu vực xả lũ của đập thủy điện Buôn Tua Srah nên 2 trụ cầu T3 và T4 (trụ chính đỡ nhịp dây văng) đã bị xói lở nghiêm trọng.

Với thời gian dài, các mố cầu hoen gỉ nằm im giữa lòng sông, mỗi năm chỉ lộ thiên trong những tháng mùa khô.

Bị dòng nước bào mòn cùng tác động khắc nghiệt của thời tiết và địa chất, phần móng trụ chân cầu dần hư hỏng, nhiều vị trí trơ cả cốt thép bên trong.

Trước đó, vào năm 2022, tỉnh Đắk Lắk tính đến phương án chi khoảng 3 tỷ đồng để phá bỏ cầu Quảng Phú. Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến của người dân mong muốn giữ lại cây cầu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất, phương án này đã không được triển khai.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đắk Lắk, hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu treo dây văng Quảng Phú có khổ cầu hẹp, tải trọng thiết kế nhỏ không còn phù hợp với hiện trạng lòng sông và quy hoạch phát triển giao thông vận tải của 2 tỉnh. Do đó, phía Sở Xây dựng sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu UBND 2 tỉnh căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu vận tải và khả năng về nguồn vốn đầu tư để xem xét hoặc xem xét, xử lý cầu cũ (nếu cần thiết).

Không chỉ các mố cầu hư hỏng theo thời gian, nhiều hạng mục khác của cầu Quảng Phú cũng đang trong tình trạng xuống cấp sau hơn 27 năm bị bỏ dở.

Bà Đinh Thị Đào (46 tuổi, trú tại thôn Phú Trung, xã Quảng Phú, Lâm Đồng) cho biết gia đình bà đang canh tác gần 1ha cà phê ở bên kia sông Krông Nô. Trước đây, mỗi lần đến rẫy, gia đình phải chèo xuồng vượt sông. Tuy nhiên, do dòng nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và từng xảy ra không ít vụ tai nạn, người dân dần không dám qua sông mà phải chọn cách đi đường vòng.

Theo bà Đào, nếu cầu Quảng Phú được hoàn thiện, việc đi lại và sản xuất của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. "Có cầu, chúng tôi chỉ mất ít phút để sang bên kia sông làm rẫy. Hiện nay, bà con phải đi đường vòng gần 30km mỗi ngày, rất tốn thời gian và công sức. Được nhìn thấy cây cầu hoàn thành là mong mỏi lớn của người dân nơi đây", bà Đào chia sẻ.

Nếu được tiếp tục thi công, cầu Quảng Phú sẽ kết nối giữa địa bàn xã Quảng Phú (Lâm Đồng) và xã Nam Ka (Đắk Lắk).

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cầu Quảng Phú là dự án do tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Vì vậy, địa phương mong muốn chính quyền xã Nam Ka phối hợp cùng xã Quảng Phú trao đổi, thống nhất kiến nghị các cơ quan chức năng sớm đánh giá hiện trạng công trình, xem xét phương án tiếp tục triển khai dự án đã dang dở suốt hàng chục năm.

Ông Vũ cho biết nhu cầu đi lại, giao thương của người dân 2 bên sông hiện rất lớn. Tuy nhiên, do cầu chưa hoàn thành, người dân vẫn phải di chuyển đường vòng qua cầu Đức Xuyên với quãng đường khá xa. "Nếu dự án được tiếp tục triển khai, việc kết nối giao thông, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế - xã hội của người dân 2 địa phương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", ông nói.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên 24.233,07km2 và quy mô dân số khoảng 3,8 triệu người. Với quy mô này, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất Việt Nam.

Vị trí xây dựng cầu Quảng Phú (Ảnh: Google Maps).