Cầu Long Biên trở lại nhịp sống thường ngày sau 2 tháng sửa chữa

Sau 2 tháng sửa chữa đột xuất từ ngày 28/5, cầu Long Biên chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại theo cả hai chiều trên phần đường bộ hành sau khi hạng mục thi công được hoàn thành.

Ghi nhận của phóng viên từ khoảng 5h sáng nay, người dân đã đi bộ, đạp xe lên đường dẫn vào cầu Long Biên để cảm nhận diện mạo mới của cây cầu hơn 120 năm tuổi.

Trong tiết trời dịu mát sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài ở Hà Nội, nhiều người tranh thủ tập thể dục, ngắm bình minh và lưu lại những khoảnh khắc trên cây cầu lịch sử.

“Tôi thường xuyên đi qua cầu Long Biên, thấy lần sửa chữa này rất ổn. Trước đây mặt cầu nhiều đoạn bị xóc, ổ gà khá nhiều, đi xe đạp cứ nảy lên liên tục, nay đường được đổ bê tông mới nên đi rất mượt và êm hơn nhiều”, chị Lê Thị Tuyết Mai (trú tại khu vực Ngã Tư Sở) chia sẻ khi đạp xe qua cầu Long Biên vào sáng sớm 28/5.

Sau thời gian sửa chữa, phần lan can cầu được sơn sửa đồng bộ, sạch đẹp hơn trước.

Hệ thống mặt đường dành cho xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được đổ bê tông mới, tạo cảm giác bằng phẳng, chắc chắn và thuận tiện cho việc di chuyển.

Dưới ánh bình minh đầu ngày, nhiều người dân tỏ ra phấn khởi, thoải mái khi cầu Long Biên chính thức được lưu thông trở lại. Người đi bộ, đạp xe tập thể dục di chuyển qua cầu trong cảm giác an tâm hơn nhờ mặt đường mới bằng phẳng, sạch đẹp.

Nhiều người dân tranh thủ dừng lại trên cầu Long Biên để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bình minh rực rỡ trong ngày cây cầu mở lại lưu thông.

Ánh nắng sớm phủ lên cây cầu cổ kính tạo nên khung cảnh yên bình, thu hút nhiều người dừng chân ngắm cảnh và tận hưởng không khí buổi sáng bên sông Hồng.

Khu vực đường bộ hành trên cầu Long Biên cũng được sửa chữa, nâng cấp chắc chắn hơn.

Trong sáng đầu tiên cầu Long Biên mở lại lưu thông hai chiều, hướng di chuyển từ phường Bồ Đề vào trung tâm Hà Nội ghi nhận lượng người và phương tiện đông đúc hơn.

Nhiều người dân lựa chọn đi qua cầu từ sớm để tiết kiệm thời gian di chuyển, khiến không khí trên cầu nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng.

Hoạt động chạy tàu qua cầu Long Biên trong thời gian trước, trong và sau sửa chữa vẫn diễn ra bình thường.

Việc hoàn thành thi công và tổ chức lưu thông trở lại trên cầu Long Biên góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Chương Dương sau hơn 2 tháng phải gánh lượng lớn phương tiện dồn sang lưu thông trong thời gian sửa chữa.