Cầu huyết mạch nối TPHCM - Đồng Nai sẽ được nâng tĩnh không lên 7m

Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long cho ý kiến về phương án nâng tĩnh không một số cầu trên các tuyến đường bộ, đường thủy trọng điểm, trong đó có cầu Đồng Nai 1 kết nối khu vực Biên Hòa và cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Theo Bộ Xây dựng, việc nâng tĩnh không cầu Đồng Nai 1 từ 5,5m lên 7m là cần thiết nhằm đảm bảo thông thuyền đối với luồng đường thủy nội địa cấp II trên tuyến vận tải thủy TPHCM - Hiếu Liêm (sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Đồng Nai đến cảng Thạnh Phước).

Cầu Đồng Nai nối TPHCM và TP Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Ngoài cầu Đồng Nai 1, Bộ Xây dựng cũng đề xuất nâng tĩnh không cầu Bến Lức 1 trên quốc lộ 1 qua sông Vàm Cỏ Đông, cầu Đức Huệ 1 trên tỉnh lộ 822 qua sông Vàm Cỏ Đông từ 6,5m lên 7m. Cầu Thom trên huyện lộ 20 qua kênh Mỏ Cày cũng được đề nghị nâng chiều cao để đảm bảo an toàn đường thủy.

Bộ Xây dựng đánh giá sau khi hoàn thành nâng cao tĩnh không các cầu này, sà lan chở container có thể lưu thông, kết nối trực tiếp các cảng biển ở TPHCM, Tây Ninh với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và vùng nguyên liệu trong nội địa với chi phí thấp hơn vận tải đường bộ.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã đưa dự án nâng tĩnh không các cầu khu vực phía Bắc và phía Nam vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với TP Đồng Nai, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương cho ý kiến về việc đầu tư nâng cao tĩnh không cầu Đồng Nai, các quy hoạch liên quan đến xây dựng cầu và tình hình giao thông khu vực đoạn qua cầu Đồng Nai.

Trước đó, TPHCM đã sử dụng công nghệ kích để nâng 2 cây cầu trên tuyến sông Sài Gòn là cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1. Thành phố cũng vừa kiến nghị Bộ Xây dựng cho nhận quản lý cầu Đồng Nai và đoạn quốc lộ 1 từ cây cầu này đến nút giao Tân Vạn.