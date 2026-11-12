Những ngày giữa tháng 11, công trường dự án cầu Phước An, công trình trọng điểm nối liền TPHCM và Đồng Nai, đang chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại đang nỗ lực thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2027.

Sau hơn 3 năm khởi công, cầu Phước An đã dần hiện rõ hình hài, vươn mình mạnh mẽ giữa dòng sông Thị Vải với những nhịp cầu lớn nối liền hai bờ.

Trước đó, vào cuối tháng 7, các nhịp chính của cầu Phước An đã chính thức hợp long. Các khối dầm từ K0 đến K30 tại hai trụ tháp T38, T39 cùng các khối KT cạnh trụ T37, T40 đã được hoàn thành, đánh dấu việc thực hiện thành công 3 khối hợp long quan trọng.

Việc hợp long nhịp chính cầu Phước An là một cột mốc quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để các hạng mục còn lại của công trình tiếp tục được hoàn thiện theo đúng tiến độ.

Hệ thống dây văng của cầu Phước An đã hoàn tất với 12/12 dây tại trụ T38 và 12/12 dây tại trụ T39. Sau khi nhịp chính được hợp long, cầu Phước An đang dần hoàn thiện hình hài, từng bước nối liền hai bờ sông.

Cầu Phước An có tổng chiều dài khoảng 4.378m, trong đó phần cầu dài 3.514m và đường dẫn trên tuyến dài 247m. Công trình được thiết kế theo công nghệ Extradosed hiện đại, với nhịp chính dài 250m, trở thành nhịp cầu dài nhất Đông Nam Á đối với loại cầu này.

Sau khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ có quy mô 6 làn xe, góp phần đáng kể vào việc tăng cường năng lực kết nối hệ thống cảng biển với các tuyến quốc lộ và cao tốc trọng điểm.

Theo thiết kế, tĩnh không cầu Phước An đạt 55m, tương đương cầu Phước Khánh. Theo quy hoạch, phương tiện từ nút giao Hội Bài - Châu Pha (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) có thể đi thẳng đến cây cầu này để kết nối vào cảng Phước An (Ảnh: Trịnh Hoài).

Trong hai tháng cuối năm, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại của gói thầu số 38 và số 39, đồng thời tăng tốc các gói thầu số 40 và 41 để sớm đưa dự án về đích theo kế hoạch đề ra.

Tại khu vực xã Phước An (TP Đồng Nai), gói thầu đường dẫn lên cầu Phước An phía Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông TPHCM, cầu Phước An là dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được xây dựng bắc qua sông Thị Vải, kết nối khu vực Phú Mỹ, TPHCM với xã Phước An, TP Đồng Nai.

Đường dẫn kết nối cầu Phước An vào cảng Phước An dài khoảng 617m. Đây là tuyến đường xuyên rừng ngập mặn, được xây dựng cầu cạn, hiện tổng sản lượng đạt khoảng 70%.

Khi hoàn thành, cầu Phước An không chỉ mở thêm một tuyến vượt sông Thị Vải, mà còn tạo thêm trục kết nối quan trọng giữa miền Tây với khu vực Vũng Tàu (TPHCM) và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng Phước An.

Tuyến kết nối mới này được kỳ vọng sẽ rút ngắn hành trình, giảm áp lực cho quốc lộ 51, đồng thời mở thêm lựa chọn lưu thông cho dòng xe hàng hóa giữa các trung tâm sản xuất, logistics và cảng biển tại khu Đông TPHCM và TP Đồng Nai.

Vị trí các cầu nối giữa 2 địa phương TPHCM và TP Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân).