Cầu Cần Thơ 2 dự kiến khởi công năm 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo quyết định, dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách Trung ương.

Phối cảnh dự kiến cầu Cần Thơ 2 (Ảnh: Hồ sơ dự án).

Toàn tuyến dài khoảng 17,6km, trong đó cầu chính Cần Thơ 2 dài khoảng 870m, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng với dầm chủ dạng giàn thép đặc biệt.

Đây là dự án nhóm A, dự kiến khởi công năm 2027, hoàn thành và đưa vào khai thác sau 5 năm triển khai.

Điểm đáng chú ý của công trình là giải pháp kết hợp đường bộ và đường sắt trên cùng một lòng cầu. Trong đó, tầng trên bố trí đường bộ cao tốc quy mô 6 làn xe, không bố trí làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tầng dưới thiết kế đường sắt đôi khổ 1,435m, vận tốc thiết kế 160km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng.