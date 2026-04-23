Cấp lại giấy khai sinh cho “liệt sĩ” trở về sau 45 năm lưu lạc

Ngày 23/4, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa đã cấp lại giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long - người từng có giấy báo tử gửi về địa phương, được công nhận là liệt sĩ, bất ngờ trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Trước đó, tháng 4/2025, báo Dân trí đã đưa tin về cuộc hội ngộ xúc động của ông Nguyễn Thế Long (SN 1959, quê ở thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cũ, nay là xã Quảng Ninh) sau nhiều năm lưu lạc.

Lãnh đạo xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long (Ảnh: UBND xã Quảng Ninh).

Theo hồ sơ xác minh từ địa phương, ông Nguyễn Thế Long nhập ngũ năm 1976, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1980, gia đình nhận được giấy báo tử thông báo ông đã hy sinh. Nhưng thực tế ông Long vẫn còn sống.

Do ảnh hưởng của chiến tranh, ông bị mất trí nhớ, lưu lạc vào các tỉnh phía Nam trong thời gian dài và được một gia đình tại tỉnh An Giang cưu mang, chăm sóc.

Suốt hàng chục năm ở An Giang, do không có giấy tờ tùy thân, ông không thể đăng ký hộ khẩu, không tiếp cận được các dịch vụ y tế và chính sách an sinh xã hội, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Đầu năm 2025, trí nhớ của ông dần hồi phục. Ông được gia đình bố mẹ nuôi giúp đỡ tìm lại quê hương và người thân sau hàng chục năm xa cách.

Tháng 4/2025, sau khi xác minh nhân thân, ông được kết nối và đưa trở về quê. Tuy nhiên, do toàn bộ giấy tờ cá nhân không còn, việc xác lập lại hồ sơ hộ tịch cho ông gặp nhiều vướng mắc.

Ông Nguyễn Thế Long và mẹ nuôi (Ảnh: Thanh Tùng).

Từ tháng 9/2025 đến tháng 4, chính quyền địa phương đã nhiều lần có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp để tháo gỡ khó khăn cho ông Long.

Trên cơ sở kết quả xác minh của lực lượng công an và hướng dẫn của các ngành chức năng, ngày 14/4, UBND xã Quảng Ninh đã hoàn tất thủ tục, cấp giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thế Long.

Sau khi được cấp giấy khai sinh, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Thế Long, giúp ông sớm ổn định cuộc sống sau hành trình dài lưu lạc.