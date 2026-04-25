Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn lỡ hẹn, chưa thể thông xe

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60km, phần còn lại đi qua tỉnh Gia Lai. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi, 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Trong đó, hầm Bình Đê dài 3,2km - dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam và lớn thứ 3 cả nước sau hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả. Dự án do Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án được khánh thành, thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025. Tuy nhiên đến ngày 25/4, đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn chưa thông xe.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được khánh thành, thông xe kỹ thuật từ tháng 12/2025 (Ảnh: Quốc Triều).

Đại diện đơn vị vận hành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thông tin nhân sự, phương tiện phục vụ vận hành cao tốc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là việc vận hành hầm Bình Đê được chuẩn bị rất kỹ càng. Hiện đơn vị này vẫn chờ quyết định đưa cao tốc đi vào hoạt động chính thức từ chủ đầu tư dự án.

Phóng viên Dân trí đã nhiều lần liên hệ với đại diện chủ đầu tư dự án để tìm hiểu thông tin về việc đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi vào vận hành nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đấu nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại km1050+400 (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi). Do cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chưa thể thông xe, nên tài xế đi trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam phải theo lối ra cuối tuyến rồi đi thêm 10km để vào quốc lộ 1A.

Điểm đấu nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Trong khi đó, ở hướng Nam - Bắc, do một số dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam cũng chưa thông xe nên tài xế phải di chuyển hàng trăm km mới có thể vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước đó, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã nhiều lần “lỡ hẹn” với người tham gia giao thông. Đầu tháng 2, chủ đầu tư dự án phát thông báo về việc đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác để giảm tải cho quốc lộ 1A trong dịp Tết. Theo kế hoạch, cao tốc này được đưa vào khai thác lúc 11h ngày 12/2. Sau đó, chủ đầu tư lại quyết định tạm dừng khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thời điểm đó, chủ đầu tư cho rằng qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành, đơn vị quản lý nhận thấy xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Do đó, đơn vị này quyết định tạm dừng khai thác cao tốc đến khi giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh.

Đầu tháng 3, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư và cơ quan liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa dự án vào khai thác trước ngày 10/3.