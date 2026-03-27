Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chưa thể khai thác như chỉ đạo của Thủ tướng

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 60km, phần còn lại đi qua tỉnh Gia Lai. Trên tuyến có 3 hầm xuyên núi, 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Trong đó, hầm Bình Đê dài 3,2km, dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, lớn thứ 3 cả nước sau hầm Hải Vân và Đèo Cả.

Dự án được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, hoàn tất nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy các hầm trên tuyến.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nối liền tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Ảnh: Quốc Triều).

Đầu tháng 2, chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) phát thông báo về việc đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác để giảm tải cho quốc lộ 1A trong dịp Tết. Theo kế hoạch, cao tốc này được đưa vào khai thác lúc 11h ngày 12/2. Sau đó, chủ đầu tư lại quyết định tạm dừng khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Chủ đầu tư cho rằng, qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành, đơn vị quản lý nhận thấy xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Do đó, đơn vị này quyết định tạm dừng khai thác cao tốc đến khi giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh.

Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Để tuyến cao tốc sớm phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư và cơ quan liên quan huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu để đưa dự án vào khai thác trước ngày 10/3.

Điểm đấu nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Quốc Triều).

Dù vậy, đến thời điểm này cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn trong tình trạng “đóng cửa”. Theo chủ đầu tư dự án, thời gian qua, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống giao thông thông minh. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao năng lực giám sát, điều hành và xử lý các tình huống giao thông thực tế trên tuyến thông qua công nghệ số.

Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý và hạng mục an toàn trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để đưa dự án vào khai thác trong thời gian sớm nhất.