Mới đây, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và tình hình tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 11, giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đạt hơn 6.900/hơn 8.500 tỷ đồng, tương đương hơn 81% giá trị hợp đồng.

Hiện nhà đầu tư và các nhà thầu tập trung đào đắp đến cao độ thiết kế tại khu vực Km3-Km4 thuộc gói thầu EC01; hoàn thiện nền đường gói thầu EC04 tại các nhánh Tân Thanh, Cốc Nam; triển khai thi công các tuyến đường gom trên toàn tuyến.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra tình hình thi công nút giao IC04 trên bản đồ (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn).

Về công tác giải phóng mặt bằng, tuyến chính và các nhánh kết nối cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam đã hoàn thành bàn giao 100% diện tích.

Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng tại các vị trí đường gom và phần diện tích bổ sung nút giao IC04, thuộc khu vực phường Đông Kinh, vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ của UBND tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, đại diện nhà đầu tư báo cáo kế hoạch thi công, nhu cầu giải ngân trong những tháng cuối năm, đồng thời khẳng định mục tiêu phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án trước khi kết thúc năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng đường gom tại khu vực xã Nhân Lý thuộc gói thầu EC03 dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn).

Nhà đầu tư và các nhà thầu kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu đá phục vụ thi công các hạng mục.

Đối với những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm mặt bằng nút giao IC04 và các tuyến đường gom trước ngày 20/11; đồng thời khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường chính thức và chi trả phần kinh phí còn lại đối với các phương án bồi thường tạm tính đã thực hiện trước đó.

Đại diện các xã, phường cũng đề xuất bổ sung nhân lực cho Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Cao Lộc nhằm đẩy nhanh việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu kết luận, ông Đinh Hữu Học đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đã có những chuyển biến tích cực, trong đó tuyến chính cơ bản hoàn thành.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu kết luận buổi kiểm tra (Ảnh: UBND tỉnh Lạng Sơn).

Tuy nhiên, một số vị trí thuộc đường gom, đường ngang dân sinh vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Dù các đơn vị, địa phương và nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là những nội dung đã được giao thời hạn hoàn thành cụ thể.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026 theo hợp đồng BOT và chỉ đạo của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết liệt triển khai những nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, chính quyền các xã, phường, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.