Theo thông tin từ Trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), tính từ thời điểm bắt đầu tổ chức thu phí tháng 3 đến hết tháng 10, tổng lưu lượng phương tiện trên 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt hơn 37,5 triệu lượt xe, tổng giá trị thu phí đạt 3.507 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9, lưu lượng phương tiện đạt hơn 5,8 triệu lượt, tương ứng giá trị thu hơn 553 tỷ đồng.

Sang tháng 10/2026, các tuyến cao tốc ghi nhận hơn 5,7 triệu lượt xe, với tổng giá trị thu đạt gần 550 tỷ đồng.

Một nút giao trên đường cao tốc Bắc - Nam (Ảnh Thái Bá).

Các tuyến cao tốc được thống kê gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Bãi Vọt - Hàm Nghi; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng -Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong; Vân Phong - Nha Trang; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Với hơn 37,5 triệu lượt xe sau 8 tháng, hệ thống 15 tuyến cao tốc đã trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới giao thông trục Bắc - Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giữa các địa phương.