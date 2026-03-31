Cao Bằng sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026).

Ông Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng, cho biết sự kiện Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó, Cao Bằng vào mùa Xuân năm 1941 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng của dân tộc.

Việc Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Đề án số 01- ĐA/TU không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, mà còn là dịp để kết nối mạch nguồn lịch sử, củng cố nền tảng tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, theo ông Tùng.

Ông Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Cao Bằng, với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức thành công, tạo dấu ấn sâu sắc, nổi bật là chương trình cầu truyền hình trực tiếp quy mô quốc gia kết nối nhiều điểm cầu; sản xuất phim tài liệu; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng, gặp gỡ, nói chuyện với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để lại ấn tượng sâu sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định Đề án số 01-ĐA/TU là nhiệm vụ có tính lâu dài, không chỉ dừng lại ở các hoạt động, sự kiện đã triển khai, mà cần tiếp tục được kế thừa, phát huy, từng bước cụ thể hóa thành các chương trình, hoạt động thường xuyên, tạo hiệu quả lan tỏa lâu dài, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Ông Hòa đề nghị các cấp, ngành, các cơ quan tiếp tục phát huy vai trò của công tác nghiên cứu, tổng kết, cung cấp luận cứ khoa học, từng bước hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác giáo dục truyền thống, định hướng truyền thông và phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch, góp phần nâng cao chất lượng và chiều sâu của đề án.

Cùng với đó, Chủ tịch Cao Bằng đề nghị cần tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng và lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, kết nối các địa phương trong trục di sản Hồ Chí Minh, bảo đảm vừa gìn giữ giá trị lịch sử, vừa tạo động lực phát triển mới cho tỉnh.

Ông Hòa cũng tin tưởng các cấp, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của đề án theo hướng thực chất, có chiều sâu, biến giá trị lịch sử thành động lực phát triển, kết nối quá khứ với hiện tại, hướng tới tương lai bền vững.