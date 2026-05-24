Tối 23/5, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, Quảng Ninh), lễ khai mạc hội thao quân sự, võ thuật, thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 khu vực I diễn ra với nhiều màn biểu diễn nghiệp vụ của lực lượng công an.

Cảnh vệ diễn tập chống khủng bố tại hội thao công an nhân dân (Video: Thanh Hải - Long Nhật).

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia trình diễn đội hình xe nghiệp vụ phục vụ bảo vệ nguyên thủ các nước sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Lực lượng cảnh vệ cũng phối hợp cùng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội và Công an TPHCM biểu diễn kỹ năng điều khiển mô tô dẫn đoàn, mô tô hộ tống.

Điểm nhấn của chương trình là màn xử lý chuỗi tình huống nghiệp vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi bị khủng bố tấn công tại sự kiện. Phần trình diễn thể hiện khả năng phản ứng nhanh, phối hợp linh hoạt và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng cảnh vệ.

Các nội dung biểu diễn cho thấy sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, quyết đoán của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ. Sau lễ khai mạc, lực lượng cảnh vệ tiếp tục giao lưu cùng người dân tại khu vực quảng trường.

Theo ban tổ chức, sự chuẩn bị công phu và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng cảnh vệ đã góp phần vào thành công của lễ khai mạc hội thao, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, mưu trí, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.