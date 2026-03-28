Cảnh sát vào cuộc vụ TikToker phóng mô tô nước tốc độ cao ở biển Nha Trang

Ngày 28/3, chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phát giấy mời đến người điều khiển mô tô nước tại bãi tắm công cộng thuộc phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đến trụ sở làm việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này đến từ tỉnh Đắk Lắk.

Theo cơ quan chức năng, khu vực TikToker lái mô tô nước là nơi cấm sử dụng loại phương tiện này.

TikToker lái mô tô nước tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tối 27/3, một tài khoản TikTok có hơn 1 triệu lượt theo dõi đăng tải clip dài 54 giây, ghi lại cảnh chủ tài khoản lái mô tô nước tốc độ cao, chạy nhiều vòng tại bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Đáng chú ý, đây là khu vực phục vụ người dân và du khách tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước. Clip đã thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích và chia sẻ.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết mô tô nước không được phép hoạt động tại các bãi tắm công cộng ở Nha Trang.

Tại Khánh Hòa loại hình mô tô nước chỉ được phép khai thác tại vùng biển của các khu du lịch, đảo và phải tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt là hoạt động cách xa khu vực tắm biển. Việc sử dụng mô tô nước gần bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, du khách.