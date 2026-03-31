Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng cứu người phụ nữ ở Lâm Đồng

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên quốc lộ 28 đã hỗ trợ, kịp thời đưa người phụ nữ đi cấp cứu, qua cơn nguy kịch.

Cảnh sát đưa bà Hà Thị Thuận đến trung tâm y tế cấp cứu kịp thời, giúp bà qua cơn nguy kịch (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, vào 10h40 cùng ngày, tổ cảnh sát giao thông làm việc trên quốc lộ 28, đoạn thuộc Km246, thôn 4, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện bà Hà Thị Thuận (42 tuổi, trú tại xã Quảng Sơn) lái xe máy nhưng có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Thấy bà Thuận choáng váng, nôn ói, ôm ngực do khó thở nên cảnh sát tiếp cận, nắm bắt tình hình.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã hỗ trợ, sử dụng phương tiện đặc chủng đưa bà Thuận đến trung tâm y tế gần nhất để cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, bà Thuận qua cơn nguy kịch.

Trong ngày, tổ cảnh sát giao thông liên hệ, thông báo đến gia đình của bà Thuận về vụ việc để thân nhân đến trung tâm y tế chăm sóc cho bà.