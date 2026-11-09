Trong 2 ngày (8 và 9/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Trên tuyến quốc lộ 47B, đoạn Nghi Sơn - Thọ Xuân qua xã Các Sơn, vào chiều 9/11, nước dâng cao khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ. Thời điểm xảy ra ngập úng trùng với giờ tan tầm, lượng công nhân từ các khu vực sản xuất trở về đông, trong khi nước ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng chở người dân qua vùng ngập lụt (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Các Sơn bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường.

Bên cạnh việc phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông, lực lượng chức năng còn trực tiếp hỗ trợ đưa người dân, công nhân qua những đoạn đường ngập sâu. Từng lượt người được hỗ trợ lên xe, di chuyển qua khu vực nguy hiểm để tiếp tục hành trình.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 15h ngày 9/11, mưa lớn kéo dài đã gây nhiều thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp và các công trình dân sinh trên địa bàn.

Từ 0h đến 14h cùng ngày, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi ở mức cao, như xã Thanh Kỳ hơn 408mm, xã Yên Thọ 333mm, xã Nông Cống 266mm, xã Mậu Lâm 244mm và xã Xuân Bình 180mm.

Nhiều căn nhà ở xã Nông Cống ngập sâu trong chiều 9/11 (Ảnh: Thanh Tùng).

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông trong tỉnh dâng cao. Đáng chú ý, tại trạm thủy văn Chuối trên sông Yên, mực nước lúc 15h đạt 4,43m, vượt báo động 3 là 0,93m.

Trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, một cầu bị sụt lún tại mố M2, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Tại xã Yên Thọ, một điểm sạt lở trên tỉnh lộ 505B với khối lượng đất đá khoảng 200m3, gây tắc đường.

Mố cầu Bái Sim, đoạn qua xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa bị sập do mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngoài ra, toàn tỉnh ghi nhận 12 vị trí ngập gây tắc đường trên các tuyến tỉnh lộ và 35 ngầm tràn giao thông cấp xã, thôn bị ngập. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng ngăn người dân qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Để ứng phó, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 4 trạm bơm với 12 máy và 44 cống tiêu. Các sở, ngành, địa phương cũng huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố giao thông, thủy lợi, tổ chức tiêu úng và bố trí người cảnh giới tại các vị trí ngập sâu, sạt lở.