Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa cháu bé bị viêm ruột thừa đi cấp cứu

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời dùng xe chuyên dụng dẫn đường, phân luồng để xe chở cháu bé bị viêm ruột thừa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, cháu Nguyễn Ngọc Kim Anh (21 tháng tuổi, trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn nhiều.

Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa bệnh nhi đi bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip Văn Phi).

Sau khi thăm khám tại một phòng khám đa khoa ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cháu được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, khối viêm sưng lớn có nguy cơ vỡ nên cần chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình tự lái xe đưa con đi cấp cứu, do không thông thạo địa bàn và tâm lý hoang mang, anh Nguyễn Văn Phi (bố cháu bé) đã gặp tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A để nhờ hỗ trợ dẫn đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ phân luồng giao thông suốt quãng đường hơn 40km để xe chở cháu bé di chuyển đến bệnh viện.

Nhờ được can thiệp và phẫu thuật kịp thời, sức khỏe cháu Nguyễn Ngọc Kim Anh hiện đã ổn định và có thể ăn uống trở lại.

Xúc động trước hành động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, anh Phi đã viết thư cảm ơn gửi đến tổ công tác.