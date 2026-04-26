Cảnh sát giải cứu người đàn ông đứng ở mái tầng 5 chung cư Hà Nội

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CC&CNCH khu vực số 5 vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông đứng ở mái bên ngoài tầng 5 của tòa chung cư Rose Town (số 97 Ngọc Hồi, phường Yên Sở).

Người đàn ông có biểu hiện bất thường, đứng ở mái bên ngoài tầng 5 của tòa chung cư Rose Town (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 16h55 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông leo qua cửa sổ, đứng ở khu vực mái bên ngoài tầng 5 của tòa nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 5 đã cử nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Tại hiện trường, cảnh sát đã triển khai xe thang, đệm hơi để cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, tìm cách tiếp cận người đàn ông từ cửa sổ, ban công của các tầng lân cận.

Cảnh sát dùng xe thang giải cứu người đàn ông (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sau thời gian động viên, thuyết phục, các cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận và đưa được người đàn ông xuống tầng 1 an toàn.

Qua xác minh ban đầu, danh tính người đàn ông được làm rõ là anh C. (36 tuổi, ở Hà Nội). Lực lượng chức năng đã bàn giao anh C. cho gia đình.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.