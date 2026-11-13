Chiều 13/11, cơ quan chức năng thông tin ban đầu về vụ nổ gây sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM.

Theo đó, lúc 11h05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ sập nhà tại địa chỉ số 81-83-85 đường Bùi Văn Ba.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) huy động nhiều đơn vị phối hợp ứng cứu, gồm: Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1, khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Cảnh sát giải cứu 4 nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài (Ảnh: Lam Giang).

Tại hiện trường, vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, hai căn nhà liền kề mang số 83 và 85 cũng bị hư hỏng nặng. Gạch đá, bê tông từ công trình văng ra đường Bùi Văn Ba, gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM, cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố, tìm kiếm người mắc kẹt bên trong căn nhà bị sập (Ảnh: Lam Giang).

Tại hiện trường, các lực lượng khẩn trương di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận người mắc kẹt.

Đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được 4 người ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm, rà soát hiện trường tiếp tục được triển khai.

Như Dân trí đã đưa tin, hơn 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Bùi Văn Ba nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vài giây sau, căn nhà số 81 đổ sập, kèm theo nhiều tiếng la hét.

Đến hơn 15h, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và máy móc đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Liên quan đến tình hình cấp cứu nạn nhân, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều phối các kíp cấp cứu ngoại viện đến hiện trường hỗ trợ.

Theo ghi nhận đến 13h30 cùng ngày, 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, 4 người khác được đưa vào Bệnh viện Khánh Hội.

Ngoài 6 nạn nhân được chuyển đến bệnh viện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường đang theo dõi thêm 2 trường hợp. Hiện vẫn còn 2 kíp cấp cứu túc trực để hỗ trợ công tác sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết.