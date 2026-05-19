Cảnh sát cứu tài xế mắc kẹt trong cabin ô tô ở Hà Nội

Tối 19/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CC&CNCH khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) thông tin về vụ tai nạn giao thông lúc 17h56 cùng ngày.

Vụ tai nạn xảy ra tại đường gom km195+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (địa phận xã Chương Dương, Hà Nội), khi xe trộn bê tông mang BKS 29E-236.xx bị mất lái, lật nghiêng.

Chiếc xe trộn bê tông bị lật nghiêng trên đường gom km195+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Văn Hải).

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 32 đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, giải cứu người mắc kẹt.

Theo cảnh sát, thời điểm tiếp cận hiện trường, nam tài xế xe trộn bê tông bị mắc kẹt trong cabin, bị nhiều cấu kiện và vô lăng xe đè vào người. Nạn nhân có nguy cơ tử vong cao.

Cảnh sát giải cứu nam tài xế bị mắc kẹt trong ca bin (Ảnh: Văn Hải).

Lúc này, Thiếu tá Ngô Quốc Chính (Phó Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 32) chỉ huy Đại úy Nguyễn Ngọc Hải cùng các cán bộ trong tổ cứu nạn sử dụng banh cắt thủy lực để cắt bỏ cấu kiện, giải cứu nạn nhân.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc.