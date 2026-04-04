Cảnh sát cứu người phụ nữ ngất xỉu, phụ bán hàng trăm vé số ở Lâm Đồng

Ngày 4/4, Công an phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hỗ trợ, đưa người phụ nữ bán vé số bị ngất xỉu đến trung tâm y tế để khám, điều trị kịp thời.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/4, trong lúc tuần tra trên đường Lê Minh Công, phường Phước Hội, tổ công tác Công an phường Phước Hội phát hiện bà N.T.H., 65 tuổi, tạm trú tại địa phương bị ngất xỉu, nằm bên lề đường.

Lực lượng Công an phường Phước Hội hỗ trợ đưa người phụ nữ bán vé số đi cấp cứu (Ảnh: Trần Nguyên).

Lực lượng công an tiếp cận, thực hiện sơ cứu, phối hợp với đội xe cứu thương “0 đồng” ở khu vực La Gi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, điều trị.

Sau khi đưa bà H. đi cấp cứu, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã hỗ trợ bà H. bán hàng trăm vé số còn lại và chuyển tiền cho bà.

Hành động này không chỉ giúp giảm bớt phần nào thiệt hại cho nạn nhân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an với người dân.

Nhờ được hỗ trợ và cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe bà H. đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.