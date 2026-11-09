Tối 9/11, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà dân trên đường Âu Cơ, phường Hòa Bình.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà có kết cấu 1 trệt, 3 lầu, nằm trong hẻm trên đường Âu Cơ. Phát hiện hỏa hoạn, người dân nhanh chóng tìm cách dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát cõng người đàn ông ra khỏi căn nhà bị cháy ở phường Hòa Bình (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 11 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Đến 18h13, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực lầu 3.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến 4/128m2 diện tích căn nhà bị cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã giải cứu ông L.Đ.N. (SN 1968) bị mắc kẹt bên trong căn nhà, đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng bảo vệ được 124m2 diện tích còn lại của căn nhà, kịp thời khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh và các nhà dân lân cận.