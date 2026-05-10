Cảnh "rợn người" trong khu vườn hoàng gia triều Nguyễn

Cồn Dã Viên có diện tích khoảng 10,5ha, nằm ở đoạn trung lưu sông Hương, phía Tây Nam và được xem là một yếu tố phong thủy quan trọng của Kinh đô Huế thời Nguyễn (nay thuộc địa bàn phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Theo các nhà nghiên cứu, Dã Viên từ lâu được xem là một trong những danh thắng quan trọng bậc nhất của đất Thần Kinh Huế. Năm 1868, vua Tự Đức cho xây dựng nơi đây một khu vườn hoàng gia mang tên Dữ Dã Viên theo phong cách “điền viên thôn xá”, để thư giãn, nghỉ ngơi, gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống của người dân bên ngoài kinh thành.

Bước sang thời kỳ hiện đại, từ thập niên 1950, cồn Dã Viên trở thành địa điểm đặt nhà máy nước Dã Viên, với những công trình như tháp nước, bể chứa, hệ thống lọc,... Nhưng qua thời gian, sau khi di chuyển nhà máy nước lên phía thượng nguồn, Dã Viên dần bị bỏ quên, cảnh quan chưa được khai thác xứng tầm, trong khi tiềm năng văn hóa, lịch sử và sinh thái còn rất lớn. Trong ảnh là khu nhà máy nước Dã Viên cũ.

Từ năm 2023, Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế chỉnh trang đảo phía Đông của cồn Dã Viên với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Tại phần phía Tây, thành phố cũng đã đầu tư chỉnh trang nhưng chưa di dời hết các hộ dân. Các công trình tại nhà máy nước cũ đang bị đập bỏ dang dở.

Tòa nhà chính của nhà máy nước Dã Viên đang trong quá trình đập bỏ để chỉnh trang phải dừng lại vì có một dự án 370 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư, biến bãi bồi giữa sông Hương này thành khu văn hóa phức hợp. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, vào năm 2024, nhà máy nước Dã Viên đã được thu hồi, chuyển tài sản công cho cấp có thẩm quyền quản lý. Việc thu hồi được thực hiện do công trình đã xuống cấp, không còn nhu cầu sử dụng.

Bên trong công trình có một số người đến ở tạm. Khi thấy phóng viên, những người đàn ông lập tức điều khiển xe rời đi.

Bên trong căn phòng bừa bộn, một người phụ nữ và cháu bé đang nằm ngủ.

Cầu thang dẫn lên tầng 2 bị rào chắn bằng cánh cửa tre.

Dù các bức tường đã bị đập bỏ gần hết, có vẻ như vẫn có người đang sinh sống trên tầng 2 của ngôi nhà.

Xung quanh các bể thu, chứa và lọc nước, cỏ dại mọc cao um tùm, bên trong còn chứa rất nhiều nước.

Bơm kim tiêm bị vứt dọc các bãi cỏ trong khu vực nhà máy nước Dã Viên.

Hình ảnh bên trong tháp nước Dã Viên, công trình quan trọng bậc nhất của khu nhà máy được xây dựng từ năm 1957. Theo đề án Khu văn hóa phức hợp Cồn Dã Viên và cầu đi bộ qua sông Hương đã được UBND thành phố Huế phê duyệt, hạng mục này sẽ được sửa chữa, cải tạo lại để tổ chức chiếu sáng nghệ thuật.

Những dấu tích từ thời nhà Nguyễn còn tồn tại đến ngày nay trên cồn Dã Viên.

Cồn Dã Viên không chỉ có đường ray xe lửa chạy qua mà còn tồn tại những lô cốt quân sự cũ.

Vị trí cồn Dã Viên trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).