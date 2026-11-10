Một clip ghi cảnh 2 con đò vượt sông giữa thời điểm mưa lớn, nước sông chảy xiết được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Trong clip, 2 con đò chở người dân và một số học sinh đang vượt sông, có lúc đò bị xoay ngang, chòng chành trên mặt nước hết sức nguy hiểm. Điều đáng nói là những người ngồi trên đò đều không mặc áo phao.

Người dân và nhiều em nhỏ không mặc áo phao, đi đò vượt sông giữa mưa lũ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sự việc diễn ra trên sông Gianh, thuộc địa phận xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vào 17h ngày 9/11. Thời điểm này trên địa bàn mưa to, nước sông dâng cao, rất may không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ông Lê Văn Chiến, Trưởng thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, cho biết clip được người dân quay lại. Thời điểm này, học sinh trong thôn đi học về nhưng do nước lũ dâng cao và chảy xiết, cầu phao nối hai bờ sông Gianh tạm dừng hoạt động nên một số phụ huynh đã thuê đò đưa con về nhà.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền xã Tuyên Phú đã yêu cầu người dân chấm dứt hoạt động đi đò qua sông trong thời điểm mưa lũ.

Người dân không mặc áo phao, vượt sông bằng đò giữa mưa lũ (Clip: Người dân cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết thôn Đồng Phú hiện có 225 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu.

Theo ông Phương, để đến thôn Đồng Phú, người dân phải đi qua cầu phao hoặc vượt sông Gianh bằng đò. Những ngày qua, do mưa lớn, nước sông chảy xiết, cầu phao dừng hoạt động.

Mặc dù chính quyền xã Tuyên Phú đã cảnh báo, tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định về an toàn khi qua sông, thế nhưng một số người dân vẫn đi đò vượt sông giữa mưa lũ, không mặc áo phao.

Lực lượng chức năng túc trực ở bến đò, ngăn người dân vượt sông trong điều kiện không đảm bảo an toàn (Ảnh: Nhật Anh).

Thời điểm hiện tại, chính quyền xã Tuyên Phú đã bố trí các lực lượng công an, quân sự, dân quân túc trực, không để người dân vượt sông trong điều kiện không đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú cũng thừa nhận những khó khăn của xã trong nguồn vốn để xây dựng một cây cầu đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Xã này đã đề xuất tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng một cây cầu bắc qua sông Gianh nhằm đảm bảo đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân thôn Đồng Phú, nhất là trong mùa mưa lũ.

Cầu phao nối qua thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú dừng hoạt động trong thời điểm mưa lũ (Ảnh: Văn Trần).

Trước đó, vào ngày 19/2, trên sông Gianh từng xảy ra vụ chìm đò thương tâm. Thời điểm này, 7 người trong một gia đình, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình (Quảng Trị), trên đường đi chúc Tết người thân, đò bị lật. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 cháu nhỏ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến trưa 10/11, lượng mưa tại địa phương này đã giảm. Mực nước các sông trên địa bàn Quảng Trị dao động ở mức báo động 1-2 và đang xuống chậm.

Mưa lớn tại Quảng Trị đã gây sạt lở tại km28 trên quốc lộ 9C, các phương tiện không thể qua lại. Nhiều ngầm tràn ở các xã miền núi Kim Ngân, Đakrông và Ba Lòng cũng bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.