Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn từ Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng) đến đường Văn Tiến Dũng, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong hợp đồng với các nhà thầu. Trong khi đó, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn đang mòn mỏi chờ đợi được tái định cư và ổn định cuộc sống.

Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn dài hơn 3,2km, rộng 60,5m, có tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 1.673 tỷ đồng. Sau hơn 6 năm gặp nhiều vướng mắc, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành vào tháng 6 vừa qua.

Hiện tại, phần lớn nhà cửa và công trình trong chỉ giới đường đỏ đã được phá dỡ, phế thải xây dựng cơ bản được thu dọn. Tuy nhiên, công trường vẫn chưa được tái khởi động tại nhiều vị trí, máy móc và công nhân vắng bóng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc, khối lượng xây lắp toàn tuyến đã đạt gần 70%, nhưng dự án không thể tiếp tục thi công do vướng mắc hợp đồng với các nhà thầu. Các hợp đồng trọn gói ký từ năm 2018 không thể điều chỉnh đơn giá theo biến động thị trường, trong khi giá vật tư, vật liệu xây dựng đã tăng gấp 4 lần. Điều này khiến các nhà thầu đồng loạt xin dừng hợp đồng vì nguy cơ thua lỗ từ 8 đến 28 tỷ đồng mỗi đơn vị.

Thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đóng các hợp đồng hiện tại, cập nhật đơn giá mới và tổ chức đấu thầu lại. Công tác chuẩn bị đấu thầu hiện đã cơ bản hoàn tất.

Trong thời gian chờ đợi, một số khoảng đất trống tại nút giao đường Tây Thăng Long - Phạm Văn Đồng đã được người dân tận dụng để trồng rau.

Nhiều căn nhà dọc hai bên đường cũng bắt đầu được cải tạo, xây dựng lại.

Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình chưa thể phá dỡ do người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù.

Bà Nguyễn Thị Mai (70 tuổi), từng sống tại số 179 Cổ Nhuế, đã phải chuyển về sống cùng gia đình con trai sau khi nhận tiền đền bù 49,1 triệu đồng/m2. Bà Mai bày tỏ mong muốn sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống, tránh những bất tiện khi phải sống chung trong không gian đông người.

Gia đình ông Dũng, ngõ 142 Cổ Nhuế, có khoảng 130m2 đất nằm trong diện thu hồi với mức đền bù dự kiến hơn 34 triệu đồng/m2. Ông Dũng cho biết, quá trình thi công kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình do khói bụi, ô nhiễm và phế thải xây dựng. Ông mong muốn dự án sớm được triển khai trở lại để hoàn thiện hạ tầng, trả lại môi trường sống trong lành.

Tình trạng đổ trộm phế liệu, vật liệu xây dựng diễn ra phổ biến dọc tuyến đường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường.

Trong tháng 12 tới, địa phương sẽ tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu mới và thi công trở lại từ tháng 1/2027 và dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Vị trí đường Tây Thăng Long đoạn từ Vành đai 3 (Ảnh: Google Maps).