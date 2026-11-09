Tối 9/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lớn hai ngày qua khiến 230ha rau màu và các cây trồng khác ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập, hơn 470 gia cầm, gia súc bị cuốn trôi.

Vị trí bị sụt lún đường đầu cầu mố M2 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) bị sập, giao thông không qua lại được. 12 vị trí trên các tỉnh lộ bị ngập, gây tắc đường.

Về thủy lợi, kênh Nam sông Mực tại xã Yên Thọ (Thanh Hóa) bị vỡ với chiều dài 50m, sạt mái trong kênh 40m. Kênh chính sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái với chiều dài 100m.

Mố cầu Bái Sim, đoạn qua xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa bị sập do mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng ở Thanh Hóa ghi nhận 5 cột điện bị đổ, 3 cột đèn chiếu sáng bị gãy, đổ và 270m tường rào bị sập đổ.

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại vị trí bị sụt lún đường đầu cầu tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành và các vị trí đường bị hư hỏng, ngập nước gây ách tắc.

Địa phương đã vận hành 2 trạm bơm và 38 cống tiêu để chống ngập úng cũng như chủ động đắp bổ sung tại những vị trí bị xô, tụt trên tuyến đê tả sông Yên.

Theo báo cáo, tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai tổ chức di dời 35 hộ dân khu vực có nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.

Ngoài ra, báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho thấy mưa kèm theo giông lốc xảy ra trên địa bàn các xã Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Tân Long, Tân Thạnh và Trường Xuân làm 4 căn nhà bị sập đổ, 89 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; một số cây xanh, trụ điện bị gãy đổ.

Dự báo ngày 9-12/11 trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2. Sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1.

Từ chiều 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Nhiều căn nhà ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) ngập sâu trong chiều 9/11 (Ảnh: Thanh Tùng).

Từ đêm nay tới ngày 10/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 237 xã/phường: Sơn La có 10 xã/phường; Lào Cai 17; Phú Thọ 56; Thanh Hóa 56, Nghệ An 28; Hà Tĩnh 42; Quảng Trị 21; Huế 7 xã/phường.