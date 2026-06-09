Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại gần 250 xã, phường ở miền Bắc

Sáng 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều qua đến sáng nay, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hoàng Khai 106,4mm (Tuyên Quang); thủy điện Nậm Đông 3 mưa to 144mm (Lào Cai); Kỳ Phú 80,6mm (Thái Nguyên); Khe Mai 93,6mm (Quảng Ninh).

Từ chiều 8/6 đến sáng nay, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to từ 90-117mm.

Cơ quan khí tượng cho biết mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại gần 250 xã, phường thuộc nhiều tỉnh miền Bắc.

Gần 250 xã, phường tại miền Bắc trong diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại Hà Nội có các xã trong diện nguy cơ như Yên Xuân, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phú Cát.

Tại Lai Châu có các xã, phường như Đoàn Kết, Bình Lư, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tân Phong, Khun Há, Thu Lũm, Bum Nưa, Pa Tần, Hồng Thu, Nậm Tăm, Tủa Sín Chải, Phong Thổ, Sì Lở Lầu, Dào San, Khổng Lào, Tân Uyên, Mường Khoa, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Mường Kim, Khoen On.

Tại Lào Cai, các xã, phường trong diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất như Tả Van, Mường Bo, Bản Hồ, Võ Lao, Nậm Chày, Văn Bàn, Nậm Xé, Minh Lương, Yên Bái, Nam Cường, Văn Phú, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Lâm Thượng, Mù Cang Chải...

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ sáng sớm đến trưa 9/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hải Phòng có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Dự báo chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.