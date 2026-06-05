Cần Thơ phấn đấu hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Chiều 4/6, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội (theo Nghị quyết 201/2025/QH15) và nhà ở thương mại (theo Nghị quyết 171/2024/QH15) của Quốc hội.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ được giao hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, chỉ tiêu Chính phủ giao cho thành phố là hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội.

Tính đến tháng 5, thành phố đã hoàn thành hơn 3.800 căn, tương đương khoảng 22,5% chỉ tiêu đến năm 2030.

Đại diện Sở Xây dựng Cần Thơ báo cáo tiến độ thực hiện (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố có 21 dự án nhà ở xã hội đã triển khai và đang có kế hoạch triển khai. Đối với nhóm dự án do nhà đầu tư đề xuất (quỹ đất của nhà đầu tư), Sở đang chủ trì thẩm định hồ sơ 2 dự án, với tổng quy mô thiết kế hơn 3.000 căn.

Báo cáo với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đại diện Sở Xây dựng cho biết sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý đối với các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để sớm triển khai đầu tư xây dựng.

Đồng thời sớm lựa chọn nhà đầu tư đối với 4 dự án nhà ở xã hội đã công bố thông tin mời gọi đầu tư trên quỹ đất công, phấn đấu khởi công đồng loạt trong năm 2026.

Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Nam Long 2, ảnh chụp vào tháng 10/2025 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, qua báo cáo tình hình thực hiện của các sở ngành, trong năm 2026, Cần Thơ có khả năng đạt chỉ tiêu 3.000 căn nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, ông Hòa giao Sở Xây dựng làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm; rà soát vướng mắc, tham mưu UBND TP có chỉ đạo hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hòa nói rõ, nếu chủ đầu tư nào không muốn làm thì chấm dứt ngay để mời gọi chủ đầu tư khác.

Đối với 4 vị trí nhà ở xã hội đã công bố thông tin mời gọi đầu tư trên quỹ đất công, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị đến cuối tháng 6 phải công bố được nhà đầu tư để thực hiện các quy trình tiếp theo, kịp khởi công vào dịp lễ.

Về 2 dự án nhà ở xã hội do nhà đầu tư có quỹ đất, ông Hòa yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục đất đai để làm cơ sở công nhận nhà đầu tư theo quy định.

Với nhóm dự án thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại, ông Hòa đề nghị các đơn vị tập trung tháo gỡ, giải quyết theo nghị quyết đặc thù, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để làm việc với các nhà đầu tư sau đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.