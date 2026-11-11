Ngày 11/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với 2 Phó Giám đốc Sở Xây dựng là ông Nguyễn Hoàng Tùng và ông Lê Tiến Dũng.

Trước khi giữ chức vụ hiện tại, ông Tùng từng là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, còn ông Dũng từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc sở này.

Hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ bị kỷ luật (Ảnh: Hồng Nhung).

Hai cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến kết luận kiểm tra của Chánh Thanh tra thành phố về quá trình thực hiện dự án đường Vành đai phía Tây, đoạn kết nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C.

Dự án đường Vành đai phía Tây có chiều dài hơn 19km với nhiều hạng mục, trong đó cầu Ba Láng là công trình cấp I. Tuyến đường bắt đầu từ điểm giao quốc lộ 91 tại Km20+370 và ĐT.922, kết thúc tại điểm giao quốc lộ 61C ở Km1+400.

Điểm cuối Dự án Đường Vành đai phía Tây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là chi phí giải phóng mặt bằng vượt mức được duyệt và giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, gây áp lực lên tổng mức đầu tư cũng như tiến độ công trình.

Tại kỳ họp ngày 22/10, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án. Theo đó, tổng vốn đầu tư được nâng từ hơn 3.800 tỷ đồng lên hơn 6.400 tỷ đồng. Mốc hoàn thành công trình cũng được lùi từ năm 2025 sang năm 2028.

Trong cơ cấu vốn sau điều chỉnh, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ 985 tỷ đồng lên hơn 2.260 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cũng tăng từ hơn 2.300 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí nhân công, máy thi công tăng 5-9%, giá vật liệu xây dựng biến động mạnh. Việc điều chỉnh tim tuyến và bổ sung 5 cây cầu theo yêu cầu của địa phương cũng khiến chi phí xây dựng tăng thêm.