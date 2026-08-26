Cần Thơ đề xuất lập song song quy hoạch siêu dự án khu lấn biển 132.600ha

Ngày 26/8, UBNDTP Cần Thơ cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung khu vực lấn biển và triển khai đồng bộ các công trình, dự án động lực trên địa bàn thành phố.

Đề xuất này nhằm cụ thể hóa "Tổ hợp dự án Cảng biển nước sâu, công - nông nghiệp chất lượng cao kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại TP Cần Thơ" với quy mô lên đến 132.600ha.

Dự án quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ tích hợp đa lĩnh vực, bao gồm cảng biển nước sâu, công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, đô thị, du lịch và năng lượng.

Sơ đồ tổng thể tổ hợp dự án do doanh nghiệp đề xuất tại Trần Đề (Ảnh: Tư liệu)

Khu vực biển phía Đông Nam thành phố được xác định có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đang được quy hoạch tập trung nhiều công trình, dự án hạ tầng chiến lược của vùng. Trong đó, thành phố đang khẩn trương nghiên cứu định hướng phát triển Cảng biển Trần Đề gắn với hệ thống giao thông kết nối vùng.

Lo ngại về việc kéo dài thời gian nếu thực hiện theo tuần tự các bước quy hoạch, Cần Thơ cho rằng điều này sẽ khó bảo đảm tiến độ các công trình, dự án động lực cần hoàn thành trong năm 2027, cũng như tiến độ cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để giải quyết vấn đề này, Cần Thơ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thống nhất phạm vi, quy mô lập Quy hoạch chung khu vực lấn biển khoảng 132.600ha để mời gọi đầu tư dự án.

Đồng thời, thành phố đề nghị cho phép lập đồng thời nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung. Trường hợp quy hoạch phân khu hoàn thành trước, thành phố đề xuất được phê duyệt quy hoạch phân khu và cập nhật vào quy hoạch chung để trình cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đề nghị cho phép tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết ngay sau khi quy hoạch phân khu được duyệt.

Thành phố cũng kiến nghị giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và thành phố thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án quan trọng này.