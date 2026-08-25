Chiều 25/8, lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Đoàn Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà.

Đoàn Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà (Ảnh: Hồng Nhung)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết Cần Thơ có thế mạnh về nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo và thủy sản. Thành phố đang chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm phát thải, giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề xuất 3 hướng hợp tác với Bờ Biển Ngà (Ảnh: Hồng Nhung)

Theo ông Bình, nông nghiệp trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu, mà cần phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp, trong đó sản xuất gắn với chế biến, logistics, thương mại, khoa học - công nghệ và thị trường.

Đây cũng là những lĩnh vực mà Cần Thơ và Bờ Biển Ngà có nhiều tiềm năng hợp tác. Bên cạnh đó, Bờ Biển Ngà hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2025 đạt gần 2 tỷ USD.

Từ đó, Cần Thơ đề xuất 3 hướng hợp tác với Bờ Biển Ngà. Thứ nhất, mở rộng giao thương nông sản, thủy sản, thúc đẩy xuất khẩu gạo chất lượng cao, cá tra, tôm, trái cây và nông sản chế biến sang Bờ Biển Ngà và thị trường Tây Phi; đồng thời tăng cường nhập khẩu, phân phối các sản phẩm thế mạnh của Bờ Biển Ngà.

Thứ hai, hợp tác khoa học - công nghệ, trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất lúa gạo, cơ giới hóa, hợp tác xã, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi số và nông nghiệp xanh.

Thứ ba, kết nối doanh nghiệp 2 bên trong chế biến sâu, kho lạnh, logistics và thương mại nông sản; tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 nước tìm hiểu cơ hội đầu tư tại mỗi bên.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định thành phố cam kết tạo môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch để doanh nghiệp, nhà đầu tư Bờ Biển Ngà đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ Cần Thơ - Bờ Biển Ngà thiết thực, hiệu quả, bền vững.

Ông Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà, cho biết nước này tiêu thụ 3-5 triệu tấn gạo/năm nhưng chỉ sản xuất khoảng 2 triệu tấn; tiêu thụ khoảng 400.000 tấn cá/năm, trong đó 40-50% phải nhập khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà, ông Patrick Achi (Ảnh: Hồng Nhung)

Theo ông, Bờ Biển Ngà mong muốn nhận được hỗ trợ từ Việt Nam về công nghệ, kinh nghiệm sản xuất để nâng cao năng lực nông nghiệp.

Trong bối cảnh hàng rào thuế quan gia tăng, ông Patrick Achi cho rằng 2 bên có thể hợp tác triển khai các dự án sản xuất, chế biến ngay tại Bờ Biển Ngà, kết hợp điều kiện tự nhiên của nước này với công nghệ, kinh nghiệm của Việt Nam.

Ông đề xuất xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và Cần Thơ được đánh giá là một trong những đối tác hàng đầu để triển khai hợp tác.