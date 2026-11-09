Ngày 9/11, HĐND TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Bổ sung nhiều tuyến đường kết nối

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (QL91) đoạn từ km0 đến km7.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo nội dung điều chỉnh, dự án hướng đến hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông đô thị kết nối với QL91, nâng cao hiệu quả khai thác công trình; đồng thời tăng cường kiểm soát triều, tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng và bảo vệ bờ sông.

Mục tiêu cụ thể là nâng cao hiệu quả khai thác QL91, đặc biệt là kết nối khu cảng, khu công nghiệp Trà Nóc và Sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận; giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông trên đoạn km0-km7.

Quốc lộ 91 đoạn km0-km7 có tổng chiều dài khoảng 7km, bao gồm cầu Bình Thủy. Điểm đầu tại nút giao các đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi; điểm cuối tại km7, kết nối với đoạn km7-km14 đang khai thác.

Ngoài tuyến chính, dự án bổ sung cải tạo, nâng cấp 6 tuyến đường phụ cận gồm Bùi Hữu Nghĩa, Trần Quang Diệu nhỏ cặp cầu Bình Thủy, Đặng Thị Nhường, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn và Nguyễn Việt Dũng. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 3,252km, cùng 86 vị trí đường, hẻm kết nối với QL91.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ Km0 đến Km7 (Ảnh: Hồng Nhung).

Dự án cũng bổ sung nâng cấp đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Lê Anh Xuân, dài khoảng hơn 1.2km; trong đó xây dựng mới đoạn từ đường Yết Kiêu đến Lê Anh Xuân dài khoảng 520m.

Trong khi đó, đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ đường Mậu Thân đến Bến phà Cồn Khương, dài khoảng 3km, được cải tạo mặt đường, sửa chữa vỉa hè, nâng cao độ hố ga, cải tạo hệ thống chiếu sáng và đầu tư mới hệ thống thoát nước thải.

Một hạng mục khác là nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, từ nút giao quốc lộ 91 đến cầu Trà Nóc 2, thuộc phường Thới An Đông. Tuyến dài khoảng 4,1km, nền đường rộng 12m, dự kiến xây dựng 2 cầu và 6 cống hộp bê tông cốt thép.

Dự án còn bổ sung nâng cấp đường Âu Cơ, đoạn từ khoảng km1+675 đến km2+163,12 trên địa bàn phường Thới An Đông, kết hợp cải tạo hạ tầng kỹ thuật và các vị trí kết nối.

Đầu tư kè, cống kiểm soát triều trên sông Bình Thủy

Đáng chú ý, dự án bổ sung hạng mục kè bảo vệ bờ kết hợp cống và âu thuyền sông Bình Thủy, thuộc phường Bình Thủy. Vị trí cống dự kiến ở khu vực thượng lưu cầu Bình Thủy khoảng 270m, âu thuyền bố trí phía bờ phải.

Hệ thống kè có tổng chiều dài dự kiến khoảng 680m. Cống kiểm soát triều gồm 3 khoang, mỗi khoang rộng 20m, có hệ thống cửa van đóng mở phục vụ kiểm soát triều và điều tiết nước.

Âu thuyền được bố trí nhằm duy trì hoạt động giao thông thủy khi vận hành công trình kiểm soát triều, bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp IV. Dự án cũng đầu tư các hạng mục phụ trợ phục vụ quản lý, vận hành như hệ thống cấp điện, điều khiển cửa van, giám sát và nhà quản lý.

Dự án được thực hiện tại các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông, TP Cần Thơ. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2028.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đề nghị UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch thực hiện, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Đối với các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn km0-km7, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công.

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, kể cả nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài.