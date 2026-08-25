Cần Thơ bổ sung hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc trưa 25/8, với nhiều quyết sách quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua hàng loạt nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công; phân bổ, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các nguồn vốn; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; chính sách tín dụng, chương trình mục tiêu quốc gia và an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ (Ảnh: Hồng Nhung)

Phát biểu bế mạc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương đưa các nghị quyết vào thực tiễn, đặc biệt là các nguồn lực đầu tư công.

Ông Thanh khẳng định, các nội dung được quyết nghị đều hướng đến mục tiêu khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: Hồng Nhung)

Đối với lĩnh vực đầu tư công, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân nhanh chóng nhưng phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

“Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ, mà điều quan trọng hơn là phải biến nguồn vốn thành công trình, dự án, năng lực sản xuất, việc làm, giá trị mới cho nền kinh tế”, ông Thanh nhấn mạnh.

Hàng nghìn tỷ đồng được phân bổ Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thống nhất giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, ngân sách Trung ương được bổ sung hơn 1.655 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Đối với ngân sách địa phương, thành phố điều chỉnh mức vốn nguồn dự phòng do thành phố quản lý lên hơn 2.986 tỷ đồng; đồng thời giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung 2.220 tỷ đồng cho các chương trình, dự án. Trong đó, hơn 2.185 tỷ đồng được giao làm vốn đối ứng cho Chương trình mục tiêu quốc gia; hơn 1,6 tỷ đồng bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án và hơn 33 tỷ đồng giao, điều chỉnh, bổ sung vốn thực hiện 14 dự án từ nguồn dự phòng. Thành phố cũng điều chuyển hơn 2.768 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng sang mục vốn chưa giao chi tiết.

Ông Thanh cũng lưu ý, cùng với vốn đầu tư công, các nguồn lực về đất đai, chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng chính sách phải được tổ chức thực hiện đồng bộ. Nguồn lực đã được quyết định phải nhanh chóng chuyển hóa thành dự án, công trình và kết quả cụ thể, tránh tình trạng nguồn lực có nhưng chậm được đưa vào thực tiễn.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khẳng định, nghị quyết chỉ có giá trị khi được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả; nguồn lực chỉ tạo ra tăng trưởng khi được đưa vào đúng dự án, đúng thời điểm.

Ông đề nghị UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc.

Trong những tháng cuối năm 2026, thành phố cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.