Ngày 7/11, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Tài chính.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành, Quyền Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 7/11.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Phú Lộc Thành giữ chức Giám đốc Sở Tài chính (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chúc mừng ông Thành được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài chính có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Tài chính nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố từ 10% trở lên trong năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thành bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời nhận thức đây là trách nhiệm lớn trong bối cảnh thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng những tháng cuối năm.

Trên cương vị mới, ông Thành cam kết tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể ban giám đốc, công chức, người lao động tại Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.