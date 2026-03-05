Cận cảnh tháo dỡ nhà rường trái phép tại lăng Hoàng thái hậu Từ Dũ

Công trình huỳnh ốc bằng gỗ theo kiểu nhà rường truyền thống được dựng phía trước bửu thành của lăng Xương Thọ (phường Thủy Xuân, thành phố Huế), nơi an nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dũ (vợ vua Thiệu Trị). Trong ảnh chụp công trình thời điểm mới hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2025.

Công trình này không có trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án tu bổ, tôn tạo lăng Xương Thọ đã được thẩm định, phê duyệt. Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, ngôi nhà rường được xây dựng cố định tại khu vực bảo vệ 1 (vùng lõi) của di tích. Lãnh đạo thành phố Huế thống nhất cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà rường để người dân và du khách chiêm bái trong dịp Tết.

Sau ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 3/3), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo nguyên trạng di tích lăng Xương Thọ.

Từ ngày 3/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bắt đầu tháo dỡ ngôi nhà gỗ theo yêu cầu của UBND thành phố Huế. Theo ghi nhận của phóng viên, mọi công việc được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Nhóm công nhân bắt đầu bóc tách từng lớp ngói liệt ở các mái của ngôi nhà sau đó mới tháo dỡ các cấu kiện gỗ.

Điều kiện thời tiết gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà gỗ. Đại diện nhóm công nhân cho biết, phần khó nhất là tháo dỡ các cấu kiện gỗ phần khung của ngôi nhà, do đây toàn là gỗ lim, rất nặng nhưng không được đưa phương tiện vào hỗ trợ. Nhóm phấn đấu hoàn thành công việc tháo dỡ, dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng vào 6/3.

Nhiều cấu kiện gỗ được gắn kết với nhau bằng đinh thép, các công nhân phải cẩn thận tháo gỡ từng chiếc đinh để bảo đảm an toàn khi vận chuyển.

Số gỗ tháo ra từ ngôi nhà rường sẽ được vận chuyển về lưu kho, nằm trong khu vực lăng vua Thiệu Trị.

Các công nhân sử dụng xe kéo để vận chuyển gỗ từ lăng Hoàng thái hậu Từ Dũ về lưu kho bên trong lăng vua Thiệu Trị.

Hiện trạng ngôi nhà sau khi phần mái đã bị tháo dỡ.

Án thờ được đặt bên trong ngôi nhà gỗ trước Tết Nguyên đán hiện nằm ở sân lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dũ.

Những viên ngói liệt còn nguyên vẹn sau quá trình tháo dỡ được tập kết tạm tại sân cỏ gần hồ bán nguyệt trước lăng.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đơn vị sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tháo dỡ, đảm bảo hoàn trả nguyên trạng mặt bằng khu vực lăng mộ. Trong ảnh là huyệt mộ của Hoàng thái hậu Từ Dũ.

Vị trí lăng mộ có công trình xây dựng sai phép trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).