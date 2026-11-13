Đến hơn 18h ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và xử lý hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại một cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, TPHCM. Vụ việc đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Một phần căn nhà bị sức ép vụ nổ làm biến dạng, nằm xiêu vẹo, các mảng tường nứt toác, khung cửa và mái che hư hỏng nghiêm trọng.

Khoảnh khắc giải cứu người mắc kẹt sau vụ nổ tiệm gas ở TPHCM (Video: Công Triệu - Hoàng Hướng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, vụ nổ đã san phẳng 2 căn nhà và gây ảnh hưởng nặng đến một căn nhà liền kề. Khung cảnh đổ nát, hoang tàn bao trùm khu vực.

Nhiều phương tiện cơ giới, bao gồm xe múc và xe tải, đã được huy động để dọn dẹp các mảng bê tông, vật liệu xây dựng và đống đổ nát từ hai căn nhà bị sập.

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương di chuyển các bình gas còn sót lại ra khu vực an toàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy nổ thứ cấp.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn nhiều mảng tường, bê tông, mái tôn và vật dụng bên trong hai căn nhà. Khu vực cửa hàng kinh doanh gas gần như bị san phẳng, chỉ còn lại những đống gạch đá, khung sắt biến dạng và nhiều vật dụng vương vãi.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang làm việc khẩn trương, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát từng khu vực, thu dọn vật liệu đổ nát và kiểm tra các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Đến hơn 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một nạn nhân tại khu vực đổ nát và nhanh chóng đưa người này đến bệnh viện cấp cứu. Công tác tìm kiếm, rà soát hiện trường vẫn đang được triển khai khẩn trương để đảm bảo không bỏ sót người gặp nạn.

Vụ nổ cũng gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân lân cận, khiến cửa kính vỡ, la phông bong tróc, rơi xuống nền nhà. Nhiều vật dụng bên trong các căn nhà bị xáo trộn, hư hỏng do sức ép từ vụ nổ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 11h cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo về vụ sập nhà tại địa chỉ 81-83-85 Bùi Văn Ba. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã lập tức huy động nhiều đơn vị đến phối hợp ứng cứu.

Đến tối 13/11, Sở Y tế TPHCM ghi nhận 14 người gặp nạn trong vụ sập nhà ở phường Tân Thuận, trong đó có hai người tử vong; một người bị bỏng 90% cơ thể.