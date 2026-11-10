Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nút giao Long Kim (xã Bến Lức) và Bình Nhựt (xã Bình Đức) trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 1.087 tỷ đồng.

Nút giao Long Kim nằm tại điểm giao giữa quốc lộ 1 và đường ĐT830. Theo quy hoạch, nút giao này sẽ được xây dựng hầm chui gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, chạy dọc quốc lộ 1.

Nút giao Long Kim có mật độ người và phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, thường xuyên xảy ra ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do xe máy và ô tô chen chúc di chuyển qua khu vực, dù đã được bố trí đèn tín hiệu phân luồng.

Ông Nguyễn Hoàng (51 tuổi, người dân địa phương) cho biết tình trạng kẹt xe tại đây thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm do lượng công nhân đi làm tại các khu công nghiệp lân cận.

Khi hoàn thành, hầm chui tại nút giao Long Kim được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, đồng thời hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực.

Nút giao Bình Nhựt (xã Bình Đức) nằm cách cầu Bến Lức khoảng 200m. Theo thiết kế, nút giao này sẽ được xây dựng cầu vượt gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Cầu vượt tại nút giao Bình Nhựt được kỳ vọng giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, giảm ùn tắc và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực.

Theo Bộ Xây dựng, dự án xây dựng hai nút giao thuộc nhóm B, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ 1.087 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí khoảng 1.058 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chuẩn bị đầu tư trong năm nay, dự kiến khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác năm 2030.

Bộ Xây dựng cho biết, việc đầu tư xây dựng nút giao Long Kim và Bình Nhựt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trên quốc lộ 1, nâng cao năng lực lưu thông, giảm thời gian và chi phí vận tải, đồng thời hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, Tây Ninh có kế hoạch mở rộng 31km quốc lộ 1, đoạn từ ranh giới TPHCM đến Đồng Tháp, lên 10 làn xe, với lộ giới 60m. Theo phương án dự kiến, tuyến đường gồm 6 làn xe cơ giới ở giữa và hai đường song hành, mỗi bên 2 làn xe. Hiện quốc lộ 1 qua khu vực này có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, nền đường rộng khoảng 24-25m.

Vị trí hai nút giao Long Kim (xã Bến Lức) và Bình Nhựt (xã Bình Đức) trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).