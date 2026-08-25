Cán bộ, nhân dân tưởng nhớ 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 25/8, Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị đón đông đảo cán bộ, người dân, du khách tìm về dâng hương tri ân, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng (25/8/1911-25/8/2026).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng huyền thoại của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với những dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Bức di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu lưu niệm (Ảnh: Tiến Thành).

Dịp này, anh Lê Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đoàn xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị, cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã đã đến dâng hương, hoa tri ân tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo anh Vũ, chuyến đi là dịp để công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên bày tỏ lòng tri ân, đồng thời tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng với các đơn vị, đoàn thể, đông đảo người dân và du khách cũng tìm về xã Lệ Thủy để dâng hương, tham quan ngôi nhà gắn với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Anh Nguyễn Duy Bằng (38 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) cho biết đây là lần đầu anh đến thăm, dâng hương tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếp nhà đơn sơ gắn với những năm tháng tuổi thơ của Đại tướng để lại trong anh nhiều cảm xúc.

“Tôi rất vui và xúc động khi được đến thăm và dâng hương tại khu lưu niệm đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người tôi luôn ngưỡng mộ và kính mến. Qua những câu chuyện được nghe, tôi cảm nhận Đại tướng là người giản dị, gần gũi và luôn dành tình cảm cho quê hương”, anh Bằng chia sẻ.

Đoàn cán bộ địa phương tại tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, hoa tri ân tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tiến Thành).

Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lệ Thủy gồm ngôi nhà gắn với tuổi thơ của Đại tướng cùng các công trình được xây dựng, tôn tạo. Trong đó có căn nhà gỗ 3 gian từng bị giặc Pháp đốt cháy và được phục hồi nguyên trạng vào năm 1977.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hoài, hướng dẫn viên tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi đây đón khoảng 100 lượt khách mỗi ngày. Vào dịp lễ, Tết và ngày sinh của Đại tướng, lượng khách có thể tăng lên gần 1.000 lượt/ngày.

“Được hướng dẫn, đón tiếp du khách là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn với tôi. Tôi mong qua những câu chuyện giới thiệu, mọi người không chỉ biết đến Đại tướng như một vị tướng tài ba mà còn hiểu hơn về một người con quê hương rất đỗi giản dị, gần gũi, một nhân cách lớn, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân”, chị Hoài nói.

Người dân đến dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tiến Thành).

Dành phần lớn cuộc đời chăm nom, gìn giữ nếp nhà gắn với tuổi thơ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Võ Đại Hàm (83 tuổi, cháu họ của Đại tướng) vẫn nhớ những kỷ niệm và lời căn dặn của Đại tướng.

Theo ông Hàm, với quê hương, Đại tướng luôn dành tình cảm sâu nặng, thường xuyên quan tâm đến đời sống của bà con địa phương. Mỗi lần về quê, Đại tướng nhắc nhở bà con phải chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Với cán bộ, Đại tướng luôn ân cần căn dặn phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng góp sức xây dựng thôn xóm ngày càng tiến bộ, văn minh, để đời sống nhân dân ngày một ấm no.

Trong ngày 25/8, tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cũng đón gần 1.000 người dân và du khách đến dâng hương, tri ân.