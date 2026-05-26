Cán bộ hai quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế ngay

Nội dung này được đề cập trong hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Kết quả đánh giá này sẽ là căn cứ quan trọng, quyết định việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm và phục vụ công tác cán bộ khi cần thiết.

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại. Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại.

Việc đánh giá hằng quý với đánh giá, xếp loại cuối năm phải bảo đảm tính liên kết, xuyên suốt, liên tục và được thể hiện bằng hiệu quả thực chất của sản phẩm cuối cùng.

Hướng dẫn cũng nêu việc chỉ xem xét xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với cá nhân có kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi trội, có sản phẩm chất lượng, hiệu quả cao, vượt mức yêu cầu đề ra.

Quy trình đánh giá cán bộ, lãnh đạo gồm 5 bước: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả sản phẩm hằng quý; Cá nhân tự chấm điểm, đánh giá và đề xuất mức xếp loại; Nhận xét, đánh giá và đề xuất mức xếp loại của cấp có thẩm quyền; Quyết định mức xếp loại; Thông báo và lưu trữ kết quả.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền trực tiếp sử dụng cán bộ thực hiện nhận xét, đánh giá và đề xuất mức xếp loại theo 4 mức, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại ở bước trên, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định, phê duyệt mức xếp loại chất lượng đối với cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ; xem xét, cho ý kiến việc điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao (nếu có).

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, trường hợp cá nhân hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ được giao trong quý thì xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Trường hợp cá nhân có 1 quý trong năm xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” thì không xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cả năm.

Trường hợp nhiều cá nhân có đủ điều kiện xem xét xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cuối năm thì ưu tiên lựa chọn cá nhân có số quý được đề xuất xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều hơn.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp trở lên.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nơi cán bộ công tác thực hiện việc đánh giá, xếp loại hằng quý, hằng năm đối với một số chức danh (không phải là chức danh lãnh đạo, quản lý), định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Các chức danh đó bao gồm: Trợ lý của các lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Thẩm phán TAND Tối cao, Kiểm sát viên VKSND Tối cao; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài.

Văn phòng Chủ tịch nước tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của Phó Chủ tịch nước để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo quy định.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện công khai đánh giá kết quả công tác của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bằng hình thức phù hợp.