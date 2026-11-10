Ngày 10/11, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) qua tràn và tuabin, với mức tăng dần 300-1.000 m3/s nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 7h cùng ngày. Việc điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện tại thành phố Huế được yêu cầu tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du (Ảnh: Vi Thảo).

Vào lúc 10h cùng ngày, đơn vị quản lý thủy điện Bình Điền (sông Hữu Trạch) cũng nhận lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần ở mức 200-800 m3/s.

Trước đó, đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện Tả Trạch đã có thông báo vận hành hồ chứa đa mục tiêu cấp quốc gia này với lưu lượng 300-800 m3/s. Hồ Tả Trạch đã tăng điều tiết từ 14h ngày 10/11.

Các đơn vị quản lý hồ chứa được yêu cầu điều tiết nước với lưu lượng tăng dần, tránh gây biến động đột ngột dòng chảy phía hạ du.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, hiện nay lưu lượng nước điều tiết về hạ du của hồ thủy điện Hương Điền đạt 1.419 m3/s; hồ Bình Điền ở mức 115 m3/s; hồ Tả Trạch là 303 m3/s.

Trong khi đó, từ sáng 9/11, hồ thủy điện A Lưới đã tăng dần lưu lượng xả qua tràn, cao nhất có thể đạt 900 m3/s; hồ thủy điện A Lin B1 xả với lưu lượng có thể đạt 500 m3/s.

Để đảm bảo an toàn khi mưa lớn tiếp diễn, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi thành phố Huế cũng đã ban hành thông báo vận hành các hồ chứa Phú Bài 2, Thọ Sơn, Khe Ngang, Mỹ Xuyên và hồ Truồi.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt được cảnh báo chủ động phương án bảo đảm an toàn. Trong thời gian các hồ điều tiết, không tổ chức hoạt động thuyền bè, đánh bắt thủy sản, câu cá trên sông; không đi lại, tập trung hoặc neo đậu phương tiện tại những khu vực nguy hiểm ven sông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong các ngày 10-12/11, thành phố Huế tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 13/11, mưa giảm nhanh. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Mưa lớn có thể khiến lũ trên các sông ở Huế có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động , gây nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng thấp trũng ven sông, khu đô thị; khu vực miền núi khả năng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.