Đến 15h ngày 11/11, một trong 4 hồ thủy điện lớn ở Đà Nẵng tích nước đạt gần 100% dung tích, 3 hồ còn lại chưa tích đủ dung tích thiết kế.

Theo kết quả được Trung tâm giám sát và điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC) công bố, lúc 15h ngày 11/11, hồ thủy điện Đăk Mi 4 đạt hơn 99% dung tích, hồ Sông Tranh 2 đạt gần 82% dung tích, hồ Sông Bung 4 đạt hơn 75% dung tích và hồ A Vương mới chỉ đạt gần 52% dung tích thiết kế.

Mực nước tại hồ thủy điện Sông Tranh 2 lúc 15h ngày 11/11 đang ở mức gần 169m/175m (Ảnh: Thanh Thiên).

Cũng theo Trung tâm IOC, lúc 15h ngày 11/11, nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2.340m3/s, mực nước dâng bình thường mới chỉ đạt hơn 168m/175m (thấp hơn gần 17m).

Một cán bộ của Công ty thủy điện Sông Tranh (đơn vị quản lý nhà máy thủy điện Sông Tranh 2) cho biết nếu nước về từ 3.000m3/s trở lên, trong vòng 2-3 ngày là đầy hồ dung tích 730 triệu m3.

Ông Phạm Quang Đông, Giám đốc Chi cục Quản lý tài nguyên nước và thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, cho biết tính đến 14h ngày 11/11, lưu lượng nước đến các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đều giảm.

Ông Đông cho biết đối với các hồ thủy lợi trên địa bàn Đà Nẵng, tính đến 13h ngày 11/11, có 24/36 hồ đã đầy. Tuy nhiên, các hồ lớn chưa tích đủ nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 6 giờ qua (từ 9h đến 15h ngày 11/11), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Hiệp 57mm, Trà Leng 105mm, Trà My 100mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 90%).

Trong 6 giờ tới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, riêng phía nam có mưa to, mưa rất to. Phổ biến 10-30mm, phía nam 30-60mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/phường thuộc thành phố Đà Nẵng.