Cá nổi dày đặc bất thường trên sông, dân rủ nhau kéo lưới

Sáng 7/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, cán bộ xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, cho biết, từ sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân đi tập thể dục dọc sông Nông Giang bất ngờ phát hiện lượng cá xuất hiện nhiều bất thường so với mọi ngày.

Theo vị cán bộ này, đoạn sông Nông Giang chảy qua thôn 9 và thôn 10 của xã hiện có mực nước khá thấp, chỉ từ 70cm đến 1m, rộng 5-6m nên người dân dễ dàng quan sát cá bơi dưới nước.

Người dân xã Quỳnh Văn dùng lưới bắt cá nổi lờ đờ trên mặt nước ở sông Nông Giang (Ảnh: N. Duy).

“Người dân phát hiện nhiều loại cá lớn nổi lên mặt nước, bơi chậm nên rủ nhau mang chài, lưới ra kéo bắt. Có người bắt được khá nhiều cá, trong đó có cá nặng 2-3kg”, vị cán bộ thông tin.

Ông Hồ Trọng Linh, Trưởng thôn 9, xã Quỳnh Văn, cho biết, hiện tượng cá nổi lờ đờ trên mặt nước xuất hiện tại đoạn sông Nông Giang chảy qua địa bàn từ sáng sớm. “Khi phát hiện cá nổi nhiều, người dân mang chài, lưới ra kéo bắt cá. Có gia đình bắt được mấy tạ cá chỉ sau vài giờ kéo lưới. Cá nổi dày đặc trên mặt sông, cá nặng 1-3kg cũng xuất hiện rất nhiều”, ông Linh nói.

Người dân mang lưới, chài ra sông Nông Giang bắt cá sau khi xuất hiện hiện tượng cá nổi lờ đờ trên mặt nước (Ảnh: N. Duy).

Cũng theo ông Linh, đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng cá nổi nhiều bất thường như vậy trên sông Nông Giang. “Tôi sống ở đây nhiều năm, nhưng chưa từng thấy cảnh cá nổi trắng như thế này bao giờ”, ông Linh cho biết thêm.

Sau khi đánh bắt, nhiều người mang cá về sử dụng hoặc chia cho người thân, hàng xóm.

Nhiều loại cá như cá chép, cá trắm nặng 2-3kg được người dân đánh bắt trên sông Nông Giang (Ảnh: D. Lai).

Tại một số khu vực trên sông Nông Giang, người dân cũng ghi nhận tình trạng cá chết nổi trên mặt nước. Một số người lo ngại hiện tượng cá nổi và chết bất thường có thể liên quan đến sự thay đổi môi trường nước trên sông.

Chính quyền địa phương đang theo dõi tình hình và nắm bắt thêm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá xuất hiện nhiều bất thường trên sông Nông Giang.