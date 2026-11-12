Ngày 12/11, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương đã chỉ đạo Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản di dời những cọc bê tông cắm sai vị trí, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của tàu thuyền, về đúng tọa độ quy định.

Những cọc bê tông cắm sai tọa độ được nhổ lên (Ảnh: Hoàng Thạch).

Theo ông Hạnh, trong quá trình triển khai, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã cắm một số trụ bê tông làm giá thể nuôi vẹm xanh không đúng tọa độ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xã đã yêu cầu tổ này tháo dỡ các cọc cắm sai vị trí, di dời đến khu vực được phép và lắp đặt hệ thống cảnh báo hàng hải. Việc khắc phục được triển khai từ ngày 12/11 đến 15/11.

Ghi nhận đến chiều 12/11, các thành viên của Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã thuê phương tiện cơ giới nhổ những cọc bê tông cắm sai tọa độ, đồng thời lắp đặt thiết bị cảnh báo phản quang nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại.

Thông tin các cọc bê tông được di dời khiến nhiều ngư dân địa phương phấn khởi.

Ngư dân Lê Văn Kha (55 tuổi, trú xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) cho biết ông và bạn nghề cảm thấy yên tâm hơn khi những cọc ngầm nguy hiểm được xử lý.

"Sắp tới, chúng tôi ra biển khai thác thủy hải sản cũng yên tâm hơn vì không còn lo sợ cảnh tàu bị va chạm vào cọc", ông Kha chia sẻ.

Trước đó, nhiều ngư dân bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn tại khu vực biển ven vàm Kênh Mới, thuộc địa phận xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng.

Theo phản ánh, khi thủy triều xuống, nhiều cọc bê tông nhô lên khỏi mặt nước hơn một gang tay. Khi thủy triều lên, các trụ này chìm dưới mặt nước khoảng 40cm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu thuyền.

Đây là khu vực thường xuyên có phương tiện ra vào khai thác thủy sản nên nguy cơ mất an toàn hàng hải khiến ngư dân không khỏi bất an.

Các cọc bê tông nói trên được cắm khoảng 6 tháng trước. Đến nay, có tổng cộng 63 cọc được lắp đặt nhằm phục vụ mô hình nuôi vẹm xanh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Con vẹm xanh là loài nhuyễn thể, 2 mảnh vỏ có màu xanh lục (Ảnh: Hoàng Thạch).

Con vẹm xanh là loài nhuyễn thể, 2 mảnh, vỏ có màu xanh lục. Loài này được nuôi bằng cách treo dây hoặc đóng cọc lưới dưới biển, thịt của vẹm xanh chủ yếu để làm thức ăn cho tôm hùm.