Ngày 13/11, lãnh đạo UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị chức năng đang khắc phục sự cố sạt lở đất đá xảy ra trên quốc lộ 15D, đoạn qua địa bàn.

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 5h cùng ngày, tại vị trí cách Cửa khẩu quốc tế La Lay 5km. Lượng lớn đất đá đổ ập xuống, vùi lấp gần 50m quốc lộ, khiến đường lên cửa khẩu tê liệt. Các phương tiện phải dừng chờ đơn vị chức năng thu dọn đất đá.

Đất đá chắn ngang quốc lộ 15D (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị).

Các đơn vị chức năng đang nỗ lực để đến cuối buổi chiều 13/11, thông một làn đường. Chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tổ chức chốt chặn, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.

Xã La Lay khuyến cáo người dân và tài xế không tìm cách đi qua khu vực sạt lở, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, bởi nguy cơ sạt lở còn tiếp diễn.

Quốc lộ 15D dài 78km, mỗi ngày có 300-400 lượt xe đi qua tuyến đường này, chủ yếu là xe tải trọng lớn và xe đầu kéo chở than từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay.