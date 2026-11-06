Theo ban tổ chức, sau gần 2 tháng tổ chức trực tuyến, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” sẽ bước vào vòng thi trực tiếp tại Hà Nội với 4 đội thi đến từ các trường đại học tại thủ đô gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chiều 6/11, tại Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra vòng thi trực tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là hoạt động tiếp nối cuộc thi trực tuyến đã thu hút hàng trăm nghìn lượt dự thi trên cả nước. Chương trình hướng đến nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trong giới trẻ.

Tại vòng thi trực tiếp, các đội sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi với những thử thách khác nhau.

Ở phần “Đèn xanh xuất phát”, thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về quy định pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo hiểm xe cơ giới.

Phần thi “Nhanh mắt, chuẩn luật” yêu cầu các đội quan sát những video tình huống giao thông thực tế, phân tích và đề xuất cách xử lý phù hợp. Trong khi đó, “Sân chơi giao lộ” là nơi các đội thể hiện khả năng sáng tạo thông qua những sản phẩm truyền thông do chính các thành viên chuẩn bị.

Không chỉ là cuộc tranh tài về kiến thức, chương trình còn có các hoạt động tương tác dành cho khán giả, bốc thăm may mắn và giao lưu cùng KOL Long Khoa Học. Chương trình cũng có sự góp mặt của ca sĩ Ngô Lan Hương với màn biểu diễn sôi động. Khán giả có thể theo dõi và cổ vũ các đội thi qua livestream trên fanpage Cục CSGT, fanpage báo Dân trí và các nền tảng mạng xã hội của báo Dân trí.

Cuộc thi do Cục CSGT (Bộ Công an), báo Dân trí - Bộ Nội vụ và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Hyundai Thành Công Việt Nam và Vexere.

Thông qua hình thức thi đấu trực tiếp kết hợp các hoạt động tương tác, chương trình góp phần đưa kiến thức pháp luật giao thông đến gần hơn với người trẻ, khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông.

Sau vòng thi tại Hà Nội ngày 6/11, cuộc thi dự kiến tiếp tục tổ chức vòng thi trực tiếp tại TPHCM vào ngày 26/11.

Trước đó, phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026" hồi cuối tháng 9, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho rằng ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp, mỗi người tham gia giao thông là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông. Mỗi hành động chấp hành pháp luật là một đóng góp cho cộng đồng; mỗi hành trình an toàn là một hành trình có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.