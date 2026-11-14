Tuyến đường ĐT818, dài gần 48km, là huyết mạch giao thông quan trọng của tỉnh Tây Ninh, kết nối từ nút giao quốc lộ 1 (xã Thủ Thừa) đến nút giao ĐT838 (xã Mỹ Quý), đặc biệt có vai trò chiến lược trong việc liên kết với khu vực biên giới Campuchia.

Nhận thấy tầm quan trọng của tuyến đường này, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đưa dự án nâng cấp đoạn từ Quốc lộ N2 đến ĐT838 vào danh mục các dự án cấp bách, ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, tuyến ĐT818 từ Quốc lộ N2 về khu vực biên giới hiện vẫn tồn tại 4 "nút thắt" chính là những cây cầu nhỏ, đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến khả năng lưu thông của các phương tiện.

"Nút thắt" đầu tiên là cầu Nông Trường (xã Tân Long, Tây Ninh). Cây cầu này có tải trọng giới hạn 13 tấn và mặt cầu chỉ rộng khoảng 3m, chỉ đủ cho một xe tải lớn và một xe máy di chuyển cùng lúc, gây khó khăn cho việc lưu thông.

"Nút thắt" thứ hai là cầu Lâm Trường (xã Đức Huệ, Tây Ninh), bắc qua một con kênh. Cầu này cũng có tải trọng 13 tấn và mặt cầu hẹp, khiến hai ô tô đi ngược chiều không thể qua cùng lúc, buộc các phương tiện phải dừng lại nhường đường, gây ùn tắc cục bộ.

Ông Nguyễn Văn Mừng (56 tuổi, ngụ xã Đức Huệ) chia sẻ: "Nhiều lúc hai ô tô cùng lên cầu, đối đầu nhau, không bên nào chịu nhường khiến giao thông ùn tắc. Người dân địa phương mong các ngành chức năng sớm nâng cấp tuyến đường để việc đi lại thuận tiện hơn".

"Nút thắt" thứ ba là cầu Thanh Niên Xung Phong (xã Đức Huệ). Cây cầu này đã được xây dựng từ lâu, mặt cầu hẹp và xuất hiện nhiều lỗ thủng ở hai bên mép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Với tải trọng chỉ 8 tấn, cầu này hạn chế khả năng lưu thông của các phương tiện chở hàng vượt tải trọng, buộc họ phải chọn lộ trình khác xa hơn.

"Nút thắt" cuối cùng là cầu Dòng Lớn (xã Đức Huệ). Cầu này cũng có tải trọng chỉ 8 tấn và mặt cầu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối quốc lộ 1, quốc lộ N2 với khu vực biên giới Campuchia.

Mặt đường ĐT818 hiện chỉ có 2 làn xe lưu thông ngược chiều. Những cây cầu nhỏ và đường hẹp đã trở thành những điểm nghẽn nghiêm trọng trên tuyến giao thông huyết mạch này.

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, việc đầu tư nâng cấp đường ĐT818 sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông kết nối phường Long An với phường Tân Ninh, đồng thời liên kết các khu công nghiệp, đô thị với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Điểm cuối của đường ĐT818 hiện nay giao với đường ĐT939, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được nối dài qua khu dân cư và đồng ruộng, kết nối với ĐT838 (xã Mỹ Quý), thay cho lộ trình đi qua trung tâm xã Đông Thành như hiện nay.

Hướng tuyến ĐT818 kết nối khu vực biên giới Campuchia. Đoạn từ quốc lộ N2 đến ĐT839 sẽ được mở rộng trên nền đường hiện hữu; đoạn từ ĐT839 đến ĐT838 được đầu tư xây mới (Đồ họa: An Huy).