Bồi dưỡng tư duy chiến lược, đổi mới sáng tạo cho chủ tịch xã phường

Theo kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2026 vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu ký ban hành, Phú Thọ sẽ tổ chức 19 lớp bồi dưỡng.

Trong đó có hai lớp dành cho Chủ tịch UBND cấp xã, phường; 3 lớp dành cho các Phó Chủ tịch UBND cấp xã; 4 lớp dành cho trưởng phòng cấp xã; 4 lớp phó trưởng phòng cấp xã và tương đương; 5 lớp dành cho công chức chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã và một lớp công chức cấp tỉnh, cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ).

Lớp bồi dưỡng cho 70 Chủ tịch UBND phường, xã (có tính đô thị hóa cao) sẽ diễn ra trong 7 ngày. Nội dung tập trung vào quản trị địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quy hoạch phát triển kinh tế đô thị trong không gian mới; chuyển đổi số; ứng dụng AI trong quản lý, điều hành; kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo đồng thuận xã hội; kỹ năng xử lý tình huống phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở…

Lớp bồi dưỡng 78 Chủ tịch UBND các xã nông thôn, miền núi (7 ngày) sẽ tập trung về quản trị địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế nông thôn bền vững; chuyển đổi số trong quản lý điều hành và phục vụ người dân nông thôn; kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo đồng thuận xã hội; kỹ năng tạo động lực làm việc đối với công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước…

Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức tập trung tại ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình bằng phương pháp kết hợp giảng dạy lý thuyết với thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, xử lý tình huống thực tiễn. Đồng thời sẽ tăng cường thực hành, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong điều hành công vụ.

Sau mỗi khóa học, cán bộ, công chức phải viết bài thu hoạch để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, khả năng vận dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và đưa ra kiến nghị, đề xuất.

Bài thu hoạch được chấm điểm và đưa vào đánh giá KPI, xếp loại cán bộ, công chức năm 2026 của cơ quan, đơn vị.

Riêng lớp bồi dưỡng công chức cấp tỉnh, cấp xã sẽ được Phú Thọ tổ chức theo hình thức học trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến mở (MOOC).

Một góc phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Tùng Vy).

UBND tỉnh Phú Thọ giao các sở ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị; phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chương trình và cử báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy.

Phú Thọ yêu cầu cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đúng đối tượng, chỉ tiêu theo kế hoạch. Song song với đó phải gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và lấy kết quả đó làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức trong năm.